Lambaré: Grupo Lince aprehende a joven armado con varios antecedentes

Durante un procedimiento realizado en la tarde de este martes, efectivos del Grupo Lince lograron la aprehensión de un joven que se desplazaba en actitud sospechosa sobre la avenida Cacique Lambaré y Vencedores del Chaco, en el barrio Santa Lucia, de Lambaré.

Actitud sospechosa y verificación

El suboficial José Pérez, agente interviniente, explicó que el personal policial se encontraba realizando patrullas preventivas cuando visualizaron a una persona con un comportamiento poco común, lo que motivó la detención de la marcha para su verificación.

Al ser inspeccionado, el hombre tenía en su poder un arma de fuego tipo revólver, calibre .32, con un cartucho percutido en el tambor.

Intento de fuga y conducta agresiva

Según el relato policial, el joven se mostró agresivo en todo momento e intentó darse a la fuga al inicio del procedimiento, aunque finalmente fue reducido por los intervinientes.

Asimismo, no pudo justificar la procedencia ni la portación del arma incautada.

Con antecedentes y bajo presunta influencia de sustancias

El aprehendido fue identificado como Ever Alexander Samudio Samaniego, de 26 años, quien registra varios antecedentes penales: dos por hurto agravado, uno por reducción y otro por robo.

De acuerdo a los agentes, el hombre se encontraba presumiblemente bajo los efectos de alguna sustancia al momento de su aprehensión.

Traslado a la Comisaría 15ª

Tras la incautación del arma y la aprehensión, se convocó a una patrullera para el traslado del detenido hasta la Comisaría 15ª Metropolitana, donde permanece recluido para el procedimiento de rigor, conforme al informe policial.