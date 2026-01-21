Octavo atentado contra una estancia en Yasy Kañy: sospechan de sintierras armados

La Fiscalía investiga un presunto ataque con artefacto explosivo ocurrido en el interior de la estancia Biogranos, ubicada en Yasy Kañy, departamento de Canindeyú.

El mayor Pablo Solís, vocero del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), confirmó que se trata del octavo atentado registrado contra la misma estancia.

En ese contexto, reconoció que genera preocupación la reiteración de los hechos violentos en la zona.

Lea más: Fiscalía investiga presunto ataque con explosivo en Canindeyú

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Hipótesis: grupo de sintierras armados

Con relación a la hipótesis que manejan los investigadores, Solís refirió que inicialmente se presume que el ataque habría sido perpetrado por un grupo de sintierras que disponen de armas de fuego.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Todavía no tenemos identificados plenamente a los responsables. Por cuestiones de investigación, no podemos develar algunos detalles, pero estamos cooperando con la Policía para dar mayor información sobre el grupo”, dijo.

De acuerdo con el vocero del CODI, estas personas estarían instaladas en las inmediaciones de la estancia y se niegan a abandonar el sector, lo que habría derivado en una escalada de violencia.

Dudas sobre el tipo de detonación

El mayor Solís indicó que los técnicos analizan si la detonación fue realizada de forma remota u otro mecanismo, ya que en el lugar no se hallaron algunos elementos habituales para ese tipo de explosión.

Asimismo, señaló que existen similitudes con ataques anteriores. No obstante, resaltó que también se detectaron detalles que podrían indicar la participación de otro grupo criminal, por lo que siguen con las tareas técnicas para identificar a los responsables.

Añadió que aún no se puede confirmar si se trata de explosivos de fabricación casera, pero reveló que se encontraron aluminio y otros elementos en la zona del ataque.

Lea más: Denuncian violento ataque armado contra comunidad indígena en Canindeyú

Ataques reiterados a la misma estancia

Con relación a la serie de atentados a la misma estancia, Solís explicó que los ataques fueron de diversa índole, algunos con uso de armamento y este último con explosivos. Mencionó que las similitudes entre los hechos apuntan al empleo recurrente de artefactos explosivos.

Ante los cuestionamientos por los reiterados ataques al mismo establecimiento rural, señaló que están “extremando los esfuerzos”, junto con el Batallón de Inteligencia Militar (Bimi), para identificar a los responsables. Añadió que el foco actual del CODI es cooperar con la Policía Nacional.

El vocero militar reconoció que los datos son alarmantes y que “más que asombroso, es un episodio triste”.

Indicó que se encuentran en un proceso de revisión permanente de los procedimientos, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta, lograr que cesen los ataques y reducir los índices de violencia para brindar mayor seguridad en la zona.