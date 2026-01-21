Periodista cree que instigadores de amenazas en su contra están implicados en atentado

Este miércoles, el Ministerio Público - representado por la fiscala Ruth Benítez - allanó una vivienda y un estudio jurídico de la ciudad de Asunción pertenecientes a la abogada Zully Ortiz García, quien fue detenida bajo sospecha de haber instigado la publicación de mensajes amenazantes contra periodistas del medio de comunicación El Observador relacionados con la causa “Mafia de los pagarés”.

Zully Ortiz es una de varios abogados imputados –junto a jueces, actuarios judiciales, ujieres notificadores y representantes de empresas de cobranzas– en la causa “Mafia de los pagarés”, que se refiere a un supuesto esquema de estafas cuyos participantes presuntamente conspiraban para impulsar juicios de ejecución y embargar salarios de deudores de forma fraudulenta, con pagarés de dudosa autenticidad y sin notificar a los afectados.

En comunicación con ABC Cardinal este viernes, Carlos Benítez, director de El Observador, comentó que un gran número de “perfiles falsos” en redes sociales comentaban frecuentemente con mensajes “amenazantes y coaccionantes” en publicaciones del medio relacionadas a la “Mafia de los pagarés”.

En septiembre de 2025, Benítez sufrió un atentado en su vivienda en la ciudad de Lambaré, que recibió disparos de arma de fuego. Luego del atentado, la mayoría de los “perfiles falsos” que amedrentaban en los comentarios de las publicaciones de El Observador “desaparecieron totalmente”, relató el periodista.

Habrían utilizado teléfono de mecánico para enviar amenazas

Sin embargo, un perfil permaneció activo y fue eventualmente vinculado a Luis Alberto Quintana, un mecánico que fue detenido en octubre.

“Quintana no tiene conocimientos jurídicos, pero los mensajes (de intimidación contra El Observador) utilizaban términos jurídicos muy técnicos”, señaló Benítez. Eso hizo presumir a los investigadores que otra persona estaba utilizando el teléfono del mecánico para enviar los mensajes.

Eventualmente, explicó Benítez, la Fiscalía puso la mira en una persona de nombre Evelin Paredes, conocida de Quintana y al mismo tiempo allegada de la abogada Zully Ortiz.

Según la teoría de los investigadores, Paredes avisaba a Ortiz cada vez que se reunía con el mecánico y tenía acceso al celular de Quintana y la abogada le enviaba mensajes para publicar desde el perfil del mecánico, utilizando términos jurídicos y datos sobre los expedientes a los cuales solo ella tenía acceso.

Benítez manifestó creer —aunque admitió no tener elementos para asegurarlo— que las personas detrás de los mensajes amenazantes también están implicadas en el atentado contra su vivienda.