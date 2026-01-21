Cumpleaños terminó en robo: motochorros se llevan celulares y televisor

Las víctimas fueron identificadas como David Domínguez, quien celebraba su cumpleaños número 21; su novia Michelle Figueredo; los invitados Braian Mathias Delgado Centurión (18) y dos adolescentes de 17 años.

Michelle Figueredo relató que estaban reunidos en el inquilinato cuando uno de los delincuentes ingresó y dio la voz de asalto, a punta de un revólver calibre 38. “Nos dijeron que era un asalto. Al principio creímos que era una broma. Primero mi novio entregó su celular, luego mi hermano y uno de los invitados”, contó.

La mujer dijo que, al ver a los delincuentes, logró arrojar su celular debajo de la cama. Además de los tres celulares, los asaltantes robaron un televisor HYE de 42 pulgadas y una consola PlayStation, que se cayó durante la huida.

“No se llevaron nuestra moto, por eso les perseguimos hasta el barrio Remansito, pero ya no les alcanzamos”, relató Michelle.

La denuncia fue presentada en la Subcomisaría 2ª, cuyos agentes trabajan en la recopilación de imágenes de seguridad que puedan ayudar a identificar a los responsables. Ni el inquilinato ni las viviendas contiguas cuentan con cámaras, por lo que se centra en el circuito de escape utilizado por los delincuentes.