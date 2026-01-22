Britez Cue: hombre es asesinado a tiros dentro de una estancia

Un homicidio se registró en la madrugada del miércoles en una estancia ubicada en la colonia San José, zona de Britez Cue, distrito de Yby Pytã, departamento de Canindeyú.

La víctima, identificada como Ronilson Bernardes Pinto (43), fue hallada sin signos de vida dentro de la propiedad, con heridas producidas por disparos de arma de fuego.

Agentes del Departamento de Investigaciones acudieron al lugar tras una alerta recibida desde la subcomisaría jurisdiccional. Al llegar, confirmaron el fallecimiento del hombre, quien residía en el establecimiento rural.

Lea más: Cae supuesto N° 2 del “Clan Díaz”, la facción rival de “Macho”

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Relato de la pareja de la víctima

Según el testimonio de la pareja, ambos se encontraban descansando cuando escucharon ruidos en la puerta principal de la vivienda. El hombre salió de la habitación para verificar lo que ocurría y se topó con personas armadas y con el rostro cubierto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Uno de los atacantes ingresó a la casa y efectuó varios disparos contra la víctima, mientras otro permanecía en el acceso. Tras el ataque, los autores huyeron del sitio en dirección a una zona boscosa.

La Policía informó que los agresores también se llevaron armas de fuego que se encontraban dentro de la vivienda. El hecho ocurrió alrededor de las 02:30 y es investigado como homicidio doloso con arma de fuego.