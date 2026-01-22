Prisión para abogada procesada por mafia de los pagarés y amenazas a periodista

Tras concluir la audiencia de imposición de medidas, este jueves, el juez penal de garantías N° 8 José Agustín Delmás Aguiar, dictó la prisión preventiva de la abogada Zully Concepción Ortiz García (47) y de Evelin Librada Paredes Frutos (40). Ambas están procesadas en una causa en la que se indagan las amenazas recibidas por el periodista Carlos Benítez, con relación a las publicaciones de su medio sobre la mafia de los pagarés.

El juzgado estableció que la letrada cumplirá la medida restrictiva de libertad en el Complejo Penitenciario para Mujeres Privadas de Libertad (Comple), ubicado en Emboscada.

La fiscala Ruth Benítez, de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos, quien imputó a la abogada Zully Ortiz y a Evelin Paredes, por coacción y amenaza de hecho punible, había solicitado la prisión preventiva para ambas y, en el marco de la audiencia judicial, ratificó su petitorio.

El juez Delmás resolvió la prisión, atendiendo al pedido de la Fiscalía y también por la gravedad de los hechos atribuidos a ambas mujeres, primeramente en la causa que tiene a su cargo al fiscala Ruth Benítez como en otras causas, estrechamente vinculadas al caso conocido como “mafia de los pagarés”, donde tiene dos imputaciones e incluso una acusación.

Ambas mujeres fueron detenidas en allanamientos hechos por las fiscalas Ruth Benítez, Irma Llano y Diana Gómez, acompañadas por policías del departamento de Cybercrimen y Delitos Informáticos. En dichos procedimientos cayeron detenidas Zully Ortiz y Evelin Paredes, y el año pasado fue detenido Luis Alberto Quintana Acosta, mecánico y pareja de Paredes.

Abogada es la primera que cumplirá prisión por la mafia de los pagarés

Con esta resolución del juez penal de garantías José Agustín Delmás, la abogada Zully Concepción Ortiz García se convierte en la primera persona procesada, entre las más de 70, en el marco del cas conocido como mafia de los pagarés que deberá cumplir la prisión preventiva.

Pues de las ex juezas de Paz de la Encarnación, Carmen Analía Cibils Miñarro, y de la Catedral Segundo Turno, Natalia Guadalupe Garcete Aquino, el ex juez de Paz de la Recoleta Víctor Nilo Rodríguez y la ex jueza de Paz de San Roque, Liliana González de Bristot, el juez de Paz de la Catedral Primer Turno Gustavo Villalba, cumplen medidas alternativas a la prisión preventiva.

Igualmente los actuarios judiciales y ujieres de los citados juzgados, así como los abogados y oficiales de justicia que tramitaban sus expedientes en los mismos despachos judiciales, también cumplen medidas alternativas a la prisión preventiva.

Abogada habría instigado a su amiga para lanzar amenazas a periodista

Entre las 19:30 y las 21:30 del 18 de septiembre de 2025, personas aún no identificadas atacaron con disparos contra la casa del periodista Carlos Benítez, en Lambaré. Uno de los proyectiles impactó contra la verja de la propiedad y otro traspasó la puerta principal de madera, una mampara de blíndex y terminó en el quincho, ubicado en la parte trasera. Benítez denunció este ataque y también amenazas que llegaban por redes sociales.

En el marco de esta causa, el 30 de octubre de 2025, la fiscala Ruth Benítez llevó a cabo un procedimiento en un taller mecánico, donde fue detenido Luis Alberto Quintana Acosta, como principal sospechoso de realizar las amenazas contra el periodista Carlos Benítez, por las publicaciones que denunciaban y exponían la mafia de los pagarés.

Resulta que a través de elementos obtenidos dentro de la causa también se pudo llegar hasta Evelin Paredes, quien sería pareja sentimental ocasional de Luis Quintana, y a su vez, la citada sería amiga y también vecina de la abogada Zully Ortiz, interviniente en casos relacionados a la mafia de los pagarés.

Con base a esos datos, en la imputación fiscal se plantea la hipótesis de que en la relación entre Paredes y Quintana existió una sólida confianza, la cual habría sido aprovechada por la mujer en cada encuentro con el mecánico, para apoderarse del celular del mismo y realizar publicaciones en el perfil del medio digital de Carlos Benítez a través del perfil de Quintana.

Sin embargo, el contenido de esas publicaciones no habrían sido realizado por Paredes, sino que ella al contar con el teléfono de Quintana, se ponía en contacto la abogada Zully Ortiz, con quiten tiene una relación de amistad, y la última le remitía información vinculada a los casos de la mafia de los pagarés para publicarla, con datos erróneos y sensibles de los expedientes.

Además, Eveli Paredes habría enviado desde el perfil de Luis Quintana al perfil del medio de comunicación digital, publicaciones que involucraban al denunciante Carlos Benítez, muchas de manera coactiva para que cesen las publicaciones.

Motivación del ataque habría sido la “mafia de los pagarés”

Tras aquél ataque, Benítez fue consultado sobre si tenía sospechas de quién podría estar detrás del mismo, a lo que expresó “estoy en un 90 por ciento seguro, quizás más en un porcentaje más elevado, que esto vendría del lado del esquema criminal de la ‘mafia de los pagarés’, porque ese sector es el que nos ataca, el que hace ofrecimientos, y busca que paren las publicaciones”.

En otro momento, cuando fue consultado sobre si recibió amenazas previamente, Benítez refirió que “venía recibiendo y también gente de mi equipo, mensajes de ataques de tinte personal, a través de perfiles falsos. Después los mismos se fueron transformando en algunos mensajes subidos de tono”.

Todo eso ocurrió mientras su casa estaba en refacción y se instalaba mientras en hoteles. En este contexto recordó que, durante uno de los mensajes que recibió decía: “si no quería andar de hotel en hotel, ellos tenían un lugar más seguro para mi”. Agregó, “esto evidenció que tenían conocimiento de mi movimiento, por eso me preocupó ese mensaje” y comunicó a la Unidad Especializada en Delitos Informáticos de la Fiscalía.

Abogada está procesada por la “mafia de los pagarés”

El 7 de octubre de 2025, la abogada Zully Concepción Ortiz García (47 años) y Mirtha Elizabeth Metel Ramírez (59), representante y asociada de la firma “Vanessa y Asociados SA”, respectivamente, fueron acusadas por estafa por los fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Belinda Bobadilla y Jorge Arce, así como el fiscal Leonardi Guerrero.

La referida investigación está relacionada también a la actividad irregular expuesta y conocida como “mafia de los pagarés”. Del ilícito resultó víctima Ángela Mabel Zárate Ortigoza, quien según los antecedentes del caso firmó dos pagarés con “Vanessa y Asociados SA” el 8 de octubre de 2013.

Los documentos de compromiso de pago eran por los montos de G. 3.360.000 y G. 3.840.000, a ser abonados en 24 cuotas de G. 140.000 y G. 160.000, respectivamente, vía débito automático de salarios depositados en el Banco Nacional de Fomento (BNF). Las deudas fueron pagadas y canceladas el 23 de setiembre de 2015.

Pese a que la mujer había saldado sus deudas, la abogada Zully Ortiz intentó, en dos ocasiones, cobrar nuevamente dichos compromisos iniciando acciones judiciales para ello.