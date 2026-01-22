Video: dueño de vehículo redujo y ató a presunto ladrón en Fernando de la Mora

El intento de hurto se registró en la mañana del miércoles y derivó en la intervención de agentes de la Comisaría 2ª Central, tras un aviso al sistema de 911.

Forzó la ventanilla y entró al automóvil

Según el informe policial, el ahora detenido habría forzado la ventanilla de un automóvil Mercedes Benz, que se encontraba estacionado en la vía pública, e ingresó al habitáculo con intenciones de sustraer objetos de valor.

La víctima, al percatarse de la situación, enfrentó al desconocido y se produjo un forcejeo entre ambos.

Víctima lo redujo y lo ató con una cuerda

El oficial Manuel Báez explicó que el propietario del vehículo logró reducir al presunto ladrón por sus propios medios, sin ayuda de terceros ni de vecinos, llegando incluso a maniatarlo con una cuerda hasta la llegada de los uniformados.

El sospechoso fue entregado a la Policía ya totalmente reducido y bajo control.

No logró huir ni llevarse objetos

De acuerdo con el testimonio de la víctima, el hombre alcanzó a desprender el equipo de radio del automóvil, pero no logró retirarlo del lugar ni sustraer otros objetos.

El vehículo, que si bien presentaba una llanta baja, era de uso habitual de su propietario.

Detenido con frondoso prontuario

El aprehendido fue identificado como Carlos Nazareno Escurra Rolón, de 45 años, quien registra al menos quince antecedentes penales por hechos de hurto, hurto agravado, robo, apropiación y violencia familiar, además de contar con una orden de búsqueda y localización vigente.

Tras el procedimiento, el detenido fue trasladado a la sede policial para el trámite de rigor y quedó a disposición del Ministerio Público, que dispuso su detención preventiva.