Incautan drogas y detienen a presuntos microtraficantes en Encarnación.

La agente fiscal de la Unidad Penal N° 1, especializada en la lucha contra el narcotráfico, Rocío Valdez, encabezó dos allanamientos en Encarnación, que resultaron en detenidos por microtráfico e incautación de drogas.
El primer allanamiento fue realizado en el barrio San Pedro, Etapa VIII, en una vivienda en la que incautaron cinco paquetes (49 g) de cocaína tipo crack, además de otras 58 dosis (14 g) de la misma sustancia. También 17 g de marihuana, dinero en efectivo G. 722.000 y un celular.
Fueron detenidos en esta residencia Lidia Cardozo de Oviedo (54), Carlos Ramón Oviedo Cardozo (30), alias “Tati”, con antecedentes por violencia familiar, y Andrea Yerutí Bogado (19). Los mismos fueron trasladados hasta la sede de la Comisaría Primera, a disposición de la fiscal.
Lea más: Cuatro heridos por la caída de un ascensor en Encarnación
Focos de microtráfico
El primer procedimiento fue desplegado desde las 16:00, mientras que para las 19:00 otro allanamiento fue realizado por agentes del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional, que estuvo acompañado por la fiscal Valdez.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
En esta incursión fue detenido un adolescente de 17 años, en el barrio 8 de Diciembre de Encarnación. En el lugar fue hallado con siete dosis de cocaína (2,7 g), además de 38 dosis de crack (8,1 g). En poder del mismo también fue incautado un celular tipo iPhone 13, dinero en efectivo G. 216.000 y un DVR.