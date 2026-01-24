Hallan aeronave boliviana incinerada en Concepción

En un operativo desplegado este sábado en el departamento de Concepción, la Fuerza Aérea Paraguaya y el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) localizaron una aeronave con matrícula boliviana que capotó e incendió en una zona rural.

La alerta se activó a las 12:50 horas, cuando el equipo de Búsqueda y Rescate (SAR) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) detectó la señal de una baliza de emergencia. La señal provenía de un avión Cessna C-210, con matrícula CP-3187, ubicado en el predio de la estancia denominada Toldo Kué.

Tras la notificación, una aeronave T-27 Tucano realizó un vuelo de reconocimiento que confirmó el siniestro. Minutos después, un helicóptero del CODI trasladó a un equipo táctico hasta el punto exacto para asegurar el perímetro.

Al descender en el lugar, los efectivos militares constataron que la aeronave se encontraba totalmente incinerada. Además, el hallazgo incluyó dos campamentos con restos de víveres quemados y varios bidones de combustible, algunos de ellos cargados, lo que refuerza la hipótesis de una operación logística en la zona.

Actualmente, las fuerzas de seguridad custodian el sitio a la espera de la Agente Fiscal Carolina Quevedo, junto con peritos del Ministerio Público y agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), quienes llevarán a cabo las investigaciones para determinar las causas del accidente y la naturaleza de las actividades que se realizaban en el sitio.