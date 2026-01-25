Concepción: avión hallado incinerado ingresó ilegalmente a Paraguay

Los primeros informes recabados por la Fuerza Aérea Pargauaya (FAP) señalan que el avión encontrado ayer totalmente incinerado dentro de inmueble de una estancia situada en el departamento de Concepción, no poseía plan de vuelo para nuestro país. Volaba de manera irregular en el espacio aéreo del Paraguay.

Según los informes recibidos por la FAP, la aeronave contaba con un plan de vuelo dentro del territorio boliviano. Asimismo, la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) no tiene registrado el ingreso del Cessna 210 CP-3187.

El comandante de la Fuerza Aérea Paraguaya, general del Aire Julio Fullaondo, explicó a ABC Color que el Comando de Seguridad y Operaciones Aeroespaciales de Bolivia informó que la aeronave contaba con planes de vuelo para el viernes último, pero dentro del espacio aéreo boliviano.

“Este avión fue encontrado próximo a una pista clandestina”, dijo el comandante de la FAP.

Fiscalía y Senad

La agente fiscal Carolina Quevedo Lailla y agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) se encuentran trabajando este domingo en el lugar del hallazgo.

Se busca determinar la posible causa del siniestro de la aeronave, no se descarta que haya realizado un aterrizaje forzoso y a consecuencia de ello se haya incendiado o que se haya quemado intencionalmente.

En los primeros reportes no se mencionan que se hayan encontrado restos humanos en el lugar donde se encontró la aeronave.