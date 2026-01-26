Avioneta incinerada en Concepción: ¿qué sabe hasta ahora la Fuerza Aérea?

El pasado sábado, personal de la Fuerza Aérea Paraguaya descubrió los restos incinerados de una avioneta Cessna 210 con matrícula de Bolivia en una aparente pista clandestina de aterrizaje en una estancia denominada “Toldo Kue”, a unos 100 kilómetros de la ciudad de Concepción, capital del departamento del mismo nombre.

Los uniformados no hallaron restos humanos en el sitio, pero sí encontraron campamentos y bidones de combustible, lo que hace presumir que el sitio es utilizado como punto de aterrizaje y despegue de vuelos clandestinos.

En comunicación con ABC Cardinal este lunes, el general Julio Fullaondo, comandante de la Fuerza Aérea Paraguaya, explicó que la investigación del hecho ya está en manos del Ministerio Público y la Secretaría Nacional Antidrogas, cuyos agentes se presentaron ayer en el lugar del hallazgo.

Baliza de emergencia alertó a las autoridades

El general Fullaondo admitió que el hallazgo de los restos de la aeronave no se dio gracias a que el vuelo clandestino fue detectado por radares, ya que los radares móviles con que cuenta la Fuerza Aérea son de muy corto alcance.

Las autoridades solo se percataron de lo ocurrido debido a que la baliza de emergencia de la avioneta se activó al sufrir esta un percance, alertando automáticamente a la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, que a su vez remitió la alerta a la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea desplegó un avión caza T-27 Tucano y un helicóptero a la zona de Toldo Kue, que confirmaron el hallazgo.

La hipótesis que manejan las autoridades es que la aeronave tuvo un accidente en el momento en que aterrizaba o despegaba de la pista, lo que activó la señal de emergencia de la baliza, que fue detectada por la Dinac.

El comandante de la Fuerza Aérea señaló que los restos de la avioneta no estaban sobre la pista, sino “cerca” de ella.

Avioneta de Bolivia

El general Fullaondo añadió que la autoridad aeronáutica de Bolivia informó que la aeronave siniestrada presentó un plan de vuelo para viajar entre dos localidades dentro del territorio boliviano el pasado viernes, pero nunca presentó un plan de vuelo que implicara ingresar al espacio aéreo paraguayo.

La Dinac tampoco tiene registros de una solicitud de plan de vuelo de la aeronave.