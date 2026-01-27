Areguá: Fiscalía imputó a madre e hija por muerte de una recién nacida

El pasado sábado, agentes de la Policía Nacional y el Ministerio Público hallaron el cuerpo sin vida de una bebé recién nacida en el basurero de una precaria vivienda. En torno a esa investigación, fueron imputadas por homicidio doloso una adolescente de solo 14 años y, como presunta coautora, su madre.

La agente fiscal Mirna Villalba consideró que existen suficientes elementos de sospecha que indicarían que la mujer imputada habría asistido a su hija de 14 años durante el parto del neonato, que posteriormente habría sido presuntamente asfixiado por la adolescente.

En ese contexto, la representante del Ministerio Público solicitó al Juzgado Penal de la Adolescencia la internación transitoria de la procesada en un hogar adecuado.

Lea más: Embarazo adolescente: cada día, 25 niñas y adolescentes son madres en Paraguay

De acuerdo con los antecedentes de la causa, el suceso habría ocurrido el sábado, alrededor de las 10:30 horas, en la citada ciudad. El recién nacido fue hallado por el padrastro.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las dos imputadas pertenecen a la parcialidad indígena nivaclé.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En esa misma jornada, se practicó la autopsia del cuerpo del neonato en la Morgue Judicial, donde la médica forense del Ministerio Público, doctora Ana Cantero, determinó como causa de muerte “asfixia mecánica a determinar”.