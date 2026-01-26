Policiales
26 de enero de 2026 - 06:56

Areguá: hallan a bebé recién nacida sin vida e investigan a madre adolescente

Areguá bebé fallecida inodoro Pindolo
El cuerpo de la bebé fue hallado en un basurero en el baño de la vivienda y la placenta fue descubierta en el inodoro.

Una adolescente de 14 años relató a la Policía Nacional que dio a luz a un bebé en Areguá y que posteriormente habría provocado su muerte. El hecho es investigado por el Ministerio Público. La menor permanece hospitalizada, mientras que su madre fue detenida.

Por ABC Color

El pasado sábado, agentes de la Policía Nacional y el Ministerio Público acudieron a la compañía Pindolo del distrito de Areguá - departamento Central – al recibir una llamada de alerta que derivó en el hallazgo del cuerpo sin vida de una bebé recién nacida.

Según relata un acta de intervención policial, una adolescente de 14 años habría confesado haber dado a luz a la bebé en el baño de su casa, sin asistencia de adultos.

La adolescente supuestamente asfixió al bebé en un intento de callar su llanto y la abandonó en el basurero del baño, donde el cuerpo fue luego hallado por la Policía.

La Policía recibió un llamado de alerta luego de que el dueño de la casa descubrió placenta dentro del inodoro del baño.

Madre de la adolescente fue detenida

La adolescente se encuentra hospitalizada bajo custodia policial y la fiscal interviniente, Mirna Villalba, ordenó la detención de la madre de la menor, bajo la presunción de que es improbable que esta no haya sabido que su hija estaba embarazada.