Avión incinerado: zona era utilizada constantemente por narcotraficantes en Concepción

Por las evidencias encontradas en el lugar del siniestro del Cessna 210, con matrícula boliviana CP-3187, se puede presumir que era utilizado habitualmente para el aterrizaje de aviones cargados supuestamente con drogas. Es que no solo hay una pista clandestina de unos 700 metros de longitud, sino que también había, en las cercanías, lugares utilizados por personas para aguardar a los aviones y donde se almacenaban bidones cargados con combustible de aviación.

Durante el recorrido por las inmediaciones del lugar donde quedó la aeronave, se encontraron dos campamentos.

Uno de ellos, donde quedaron camas, colchones, provistas y enseres de cocina está rodeado de cocoteros. Algunas cosas fueron quemadas por los ocupantes antes de huir.

Evidentemente, el lugar era constantemente ocupado por personas. El sector del campamento dentro de la reserva Paso Bravo estaba limpio y lo encontrado en el sitio hace suponer que varias personas lo ocupaban.

Por ello se sospecha que este sector de la reserva natural era utilizado habitualmente por los narcotraficantes.

Segundo campamento<b> </b>

A unos 300 metros del primer campamento había otro en el cual se hallaron 28 bidones. Algunos contenían combustible, presumiblemente para aviones, además de 13 bidones y tambores vacíos. Este campamento se encuentra más cerca de la improvisada pista.

La ubicación es estratégica para la recarga de combustible de las aeronaves que bajaban en el sitio supuestamente cargadas con drogas.

Caminos

El punto exacto donde se produjo el siniestro del avión con matrícula boliviana y donde estaban los campamentos se encuentra a 24 kilómetros del centro urbano de San Carlos del Apa, departamento de Concepción.

De acuerdo con las informaciones existen dos caminos para la entrada y salida de vehículos desde Mirabeau. Uno de ellos es cerca de San Carlos del Apa y el otro es más al este de esta ciudad, hacia la ciudad de Sargento José Félix López, más conocida como Puentesiño.

Estos caminos eran utilizados por los narcotraficantes para llegar a la pista clandestina donde recibían la droga.