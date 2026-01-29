Cae prófugo por feminicidio en Capiatá: tenía cinco órdenes de captura

Jorge Lino Ramírez Díaz (69) fue detenido anoche sobre la calle San Blas del barrio homónimo de Asunción, en el marco de una tarea de investigación por un caso de feminicidio llevada adelante por el Departamento de Investigación de Hechos Punibles y el Departamento de Investigaciones de Asunción de la Policía Nacional.

El hombre es sindicado como el presunto autor del feminicidio de Zulma Beatriz Chávez, su expareja. El hecho había ocurrido el 11 de septiembre del 2024 sobre la calle San Buenaventura, casi Gustavo Salinas, del barrio Caacupemí, en la compañía Rojas Cañada de Capiatá.

Ramírez Díaz contaba con cinco órdenes de captura, tanto nacionales como internacionales, en el marco de una causa por feminicidio y otra por violencia familiar.

El ataque quedó registrado en video

La víctima, que tenía 46 años al momento del hecho, perdió la vida tras ser atacada con un arma blanca en la zona del cuello y en otras partes del cuerpo, presumiblemente por el hoy detenido. El crimen quedó registrado en imágenes de un circuito cerrado.

En el video se observa el ataque del agresor y cómo la mujer intentó defenderse con una herramienta de trabajo, ya que se dedicaba a la peluquería.

Las investigaciones sobre al autor apuntaban hacia el hoy detenido, quien, además, tenía una orden de alejamiento vigente.