Con una garrafa de 13 kilos corrieron a una banda de asaltantes en Lambaré

El asalto se produjo este jueves a las 11:05 frente al autoservice Carnicería 2S, que queda en la calle Juan Andrés Gelly esquina 6 de Enero, a una cuadra de la avenida Defensores del Chaco, en el barrio San Isidro de Lambaré.

Las víctimas fueron dos empleados de la empresa distribuidora de lácteos Lactolanda, quienes acababan de llegar al mencionado negocio en un camión y que de hecho se encontraban descargando mercaderías.

Justo en ese momento apareció también en el lugar un automóvil Kia Picanto blanco, con cuatro hombres a bordo.

Dos de ellos bajaron y se dirigieron directamente a los trabajadores de Lactolanda, el tercero se encargó de cubrir el perímetro ante una eventual reacción y el cuarto hombre quedó dentro del coche.

Víctimas fueron golpeadas durante asalto en Lambaré

Los empleados de Lactolanda fueron golpeados en la cabeza con la culata de un arma de fuego. De hecho, uno de ellos resultó con un profundo corte.

Con la escena dominada, los delincuentes robaron la recaudación de los trabajores, que estaba dentro del camión, consistente en unos G. 3 millones aproximadamente.

El jefe de la comisaría 17° Central del barrio San Isidro, comisario principal Gustavo Escobar, dijo que uno de los empleados del autoservice, quien presenció el asalto, agarró una garrafa de 13 kilos que estaba en exhibición y la arrojó contra el vehículo de los maleantes cuando estos comenzaron el escape.

De hecho, la garrafa atravesó la ventanilla trasera del Kia Picanto e incluso quedó dentro del coche, por lo que los asaltantes se detuvieron a pocos metros, tiraron la garrafa a la calle e hicieron disparos intimidatorios para evitar que los siguieran, todo según la versión policial.

Agentes de Investigaciones de Central recogieron los videos del atraco y fueron asignados para seguir los rastros de la banda.

A juzgar por las imágenes del golpe, se nota que los maleantes ya estaban siguiendo a los trabajadores de Lactolanda.

Lo que sí llama la atención es la logística “invertida” por los criminales para un exiguo botín.

Preliminarmente, se sospecha que los autores serían del sector conocido como Pantanal, siempre en el barrio San Isidro.

La Policía busca afanosamente en esa zona el coche blanco con el parabrisas trasero roto.