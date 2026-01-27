Venganza habría motivado crimen de empresario pakistaní durante asalto

El asalto se inició a las 01:25 aproximadamente, cuando dos hombres jóvenes se acercaron en una motocicleta Kenton azul hasta cerca de la casa quinta Antar, situada en la calle Mburucuyá, casi frente al puesto de salud 13, en la compañía Kennedy de la ciudad de Capiatá, departamento Central.

Los maleantes, sin embargo, abandonaron la motocicleta 150 metros antes y llegaron a pie al inmueble, aunque nadie sabe aún cómo entraron, si por uno de los portones, que en teoría estaban llaveados, o trepando la muralla, que está protegida con filosos alambres.

Adentro de la propiedad se encontraban los empresarios Farid Matsuda, de 55 años, y Asad Ahmed, de 56 años. Ambos nacieron en Pakistán, pero el primero tiene también nacionalidad de Japón y el otro tenía nacionalidad de Perú. Los dos cuentan igualmente con cédula de identidad de Paraguay.

Con ellos estaba justamente la paraguaya Verónica Araceli González Méndez, de 25 años, quien sería novia del primero.

Farid Matsuda y Asad Ahmed eran socios comerciales en una empresa importadora de vehículos denominada Sur Latin Trading Corporation SA, que tiene su oficina y playa de venta en la Ruta PY02 esquina Porvenir, en San Lorenzo.

Esta empresa forma parte del Grupo Matsuda, que es dirigida justamente por el sobreviviente Farid Matsuda.

Dicha compañía es una de las principales proveedoras de vehículos de las playas de venta que funcionan en Asunción y Central.

Pasaban todos los fines de semana en ese lugar

El director de Policía de Central, comisario general Eladio Martínez, dijo que era habitual que estas personas pasaran los fines de semana en la quinta de Capiatá, ya que a la par de disfrutar de las instalaciones también trabajaban en línea desde ese lugar eligiendo vía internet los vehículos a importar desde Japón.

Los pakistaníes se conectaban generalmente los domingos de noche ya que con la diferencia de 12 horas que tenemos con Japón en esos momentos en dicho país ya era lunes de mañana y había mayor variedad de vehículos para escoger.

Supuestamente, lo mataron porque le vio el rostro a uno de los asaltantes

El jefe de Investigaciones de Central, comisario principal Flaminio Quinteros, basado en el relato de la paraguaya Verónica Araceli González Méndez, dijo que los asaltantes los rindieron con mucha violencia y que robaron la plata que había en una caja fuerte, que no superaría los G. 7 millones, así como los celulares de los presentes.

El comisario también indicó que la mujer dijo que los delincuentes mataron a Asad Ahmed porque este le vio el rostro a uno de los atracadores a quien se le cayó el pasamontañas que tenía puesto.

Sin embargo, esta versión ahora es objeto de análisis, ya que llama la atención la saña con la que ultimaron al pakistaní-peruano, quien acusó múltiples heridas en el pecho, el cuello e incluso la cara.

Les enviaron la ubicación de la quinta

El jefe de la comisaría 62ª Central de la compañía Kenneddy, comisario Héctor Espínola, por su lado, manifestó que los sobrevivientes relataron que los asaltantes por lo visto recibieron la ubicación satelital de la quinta, ya que el celular de uno de ellos quedó prendido y en todo momento indicaba que ya habían llegado a su destino.

El jefe de comisaría insinuó que alguien del entorno de las víctimas brindó información precisa a los maleantes, ya que entraron al lugar fácilmente y actuaron justo cuando los extranjeros estaban más vulnerables.

El director general de Investigación Criminal, comisario general director Marcelino Espinoza, opinó que casi con seguridad se trató de un crimen por venganza y que el robo pudo haber sido una excusa.

Mencionó que les pareció muy llamativo que el ahora fallecido haya sido aparentemente torturado con el arma blanca, como si fuera que lo interrogaron y luego lo liquidaron.

De hecho, la empresa de los pakistaníes, Sur Latin Trading Corporation SA, había sido asaltada el 4 de julio de 2022 por una banda que robó una caja fuerte que sin embargo solo tenía documentos.

La gavilla fue desarticulada después por la Policía al producirse una persecución y balacera, tras la cual fueron capturados tres miembros, el suboficial principal del Ejército Paraguayo Fabio Arnaldo Torres Chaparro y los civiles Líder Benítez Ayala y Diosnel Jabier Vega Cáceres.

De ese grupo, los dos primeros fueron condenados recientemente y el último resultó absuelto en el juicio oral.

Camioneta abandonada

Tras matar al pakistaní nacionalizado peruano, los malvivientes también arrancaron la memoria del circuito cerrado y escaparon en la camioneta Mazda del ahora fallecido.

El rodado fue encontrado abandonado a la tarde sobre la Ruta PY02, en la zona del kilómetro 18, siempre en Capiatá.

Adentro se encontró un puñal que sería el arma homicida, así como otras evidencias, como dinero en efectivo y hasta algunos de los celulares sustraídos, por lo que al menos anoche ya se debilitaba la teoría de robo.