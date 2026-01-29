Declaraciones de Pérez Hoyos busca desacreditar al fiscal Burgos, dice abogado de la familia Pecci

Andrés Felipe Pérez Hoyos, cerebro operativo del crimen de Marcelo Pecci, reveló en una entrevista con Radio Caracol de Colombia, que una organización criminal marcó al fiscal paraguayo Marcelo Pecci.

Señaló que en cualquier parte del mundo iban a buscar la forma de eliminarlo y aseguró que la verdad está siendo bloqueada por dinero y falta de voluntad política.

Ante estas declaraciones, Francisco Bernate, abogado de la familia del fiscal Marcelo Pecci, señaló estas declaraciones explosivas buscan desacreditar al fiscal Mario Andrés Burgos Patiño.

“Es una declaración explosiva, que ha tenido toda la repercusión en Colombia y que se suma a algo que se venía diciendo desde la semana pasada, que cuatro personas habrían quedado por fuera de la investigación”, apuntó el abogado.

Ante la consulta de cómo toman estas expresiones, manifestó que para ellos es una estrategia que desde hace seis meses viene desarrollando la defensa de la señora Margaret Liseche y Zúñiga, a través de múltiples acciones judiciales.

“Están tratando de desmontar su condena, tratando de deslegitimar la investigación y la persona del fiscal Mario Burgos. Entonces, yo creo que está todo muy articulado y se trata de generar una matriz de opinión, que la intención no es otra que desacreditar a Mario Burgos”.

Seguido aclaró: “Muchas veces el fiscal Burgos le tendió la mano a quien hoy declara todas estas cosas y nunca tuvimos ningún tipo de respuesta de su parte”.

Sobre si los hermanos Pérez Hoyos y Margaret Chacón en algún momento intentaron colaborar con la investigación para reducir sus penas, indicó que siempre presentaron este escenario, de decir que sabían quiénes eran, pero que no podían contar por miedo a sus familiares.