Pérez Hoyos: dinero y falta de voluntad política impiden saber quién ordenó matar a Pecci

En una reveladora entrevista con Caracol Radio, Andrés Felipe Pérez Hoyos, confeso líder operativo del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, rompió el silencio desde su lugar de reclusión.

Afirmó conocer la identidad de los autores intelectuales del magnicidio, ocurrido en mayo de 2022 en Barú, Colombia, pero denunció que la falta de voluntad institucional y una poderosa red criminal transnacional impiden que la verdad salga a la luz.

Según el testimonio, el crimen fue ejecutado bajo órdenes de una organización con presencia internacional y un poder económico capaz de “asesinar o hacer lo que quieran”.

“Si el fiscal Marcelo Pecci se hubiera ido para Cancún o se hubiera ido para otro país, allá hubieran buscado los medios también para hacerlo. El hombre estaba marcado y donde fuera lo iban a hacer”, afirmó.

Además, admitió que su participación fue motivada por la codicia y el deseo de ascender en la jerarquía criminal: “A mí me llega ese trabajo por orden de los jefes”, explicó, subrayando su posición de subordinación.

La declaración más impactante apunta a una supuesta recompensa de tres millones de dólares ofrecida por la organización para silenciar a los involucrados y asegurar la impunidad de quienes ordenaron el ataque.

Por otra parte, Pérez Hoyos arremetió contra la anterior de la Fiscalía, señalando al fiscal Mario Andrés Burgos Patiño de bloquear sus intentos de colaboración: “Me manifestó muchas veces que no le interesaba esa información”.

Pidió perdón a la familia de Marcelo Pecci

Finalmente, el autor confeso aprovechó el espacio para pedir perdón a la familia del fiscal Pecci, especialmente a su madre y hermanos, mientras reiteró la frase que mantiene en vilo a la justicia de Colombia y Paraguay: “Sí, yo sé quiénes son los autores intelectuales”.