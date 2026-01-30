Video: huida por los techos terminó con un detenido en Villa Elisa

El aprehendido fue identificado como Julio Ramón Báez Almirón (30), alias “Chori”, paraguayo, soltero, con antecedentes por hurto agravado en 2021 y 2024, además de una causa por violación de la Ley 716/96.

El oficial Ariel Cornet, de la Comisaría 11ª Arroyo Seco, explicó que el procedimiento se inició tras la denuncia por el hurto de una batería de vehículo. “A través de imágenes captadas por circuito cerrado y fuente humana logramos identificar al supuesto autor, un adicto conocido del barrio”, detalló el uniformado.

Con los datos recabados, los agentes realizaron averiguaciones en la zona y lograron divisar al sospechoso, quien al notar la presencia policial emprendió una huida e ingresó a su domicilio.

Persecución y detención

Según el reporte policial, la madre del sospechoso manifestó su intención de colaborar con el procedimiento. “Nos dijo que ya estaba cansada por los hechos que anda realizando su hijo. Con previa autorización, el personal ingresó al domicilio”, señaló Cornet.

Sin embargo, al percatarse del ingreso policial, el hombre volvió a huir, trepando los techos de varias viviendas del barrio Cerrito, en la zona sur. “Personal policial se unió a la persecución y, tras varios minutos, se logró su aprehensión”, agregó el oficial.

Durante la búsqueda de evidencias, los agentes encontraron entre las plantas la batería robada, además de la vestimenta que habría sido utilizada durante el hurto.

Relato de la víctima

La denuncia fue presentada por una vecina, quien relató que alrededor de las 5:00 notó que su vehículo Toyota Allion, año 2002, tenía la alarma desactivada, las puertas semiabiertas y el capó levantado. Al verificar, constató el faltante de la batería, además de una caja de herramientas, una maleta, un equipo de pesca, un manojo de llaves y la habilitación municipal.

Un vecino le informó posteriormente que contaba con cámaras de seguridad, donde se observaba al presunto autor con campera negra con capucha, pantalón oscuro y calzado blanco con negro.

El oficial Cornet indicó que el detenido es ampliamente conocido en el barrio y que su madre se mostró exhausta por la situación.

“La madre se mostró cansada porque el barrio anda escrachando por los hechos que comete su hijo. Incluso ya denunció ante esta comisaría anteriormente que recibe maltratos verbales y amenazas de muerte para que no descubra los hechos que comete”, afirmó.

El caso fue comunicado a la agente fiscal de turno de Fernando de la Mora, abogada Tamara Ávalos, quien dispuso que el aprehendido permanezca en la dependencia policial a disposición del Ministerio Público, así como la incautación de la batería recuperada y otras evidencias.