Juez ordena prisión para cuatro policías procesados por extorsionar a turistas brasileños

Los agentes policiales detenidos e imputados son: el suboficial mayor Luis Francisco Cuéllar, el suboficial mayor Silvio Bogado Acuña, el suboficial inspector Mauro Mendieta Campuzano y el suboficial ayudante Derlis César Báez Benítez. Todos fueron imputados por los hechos punibles de extorsión, privación de libertad y cohecho pasivo agravado.

Resultaron víctimas Jefferson Metheus Ferreira Barbosa Santiago, su novia Paola Beatriz López y su amigo Joaquim Itacarambi Neto, quienes circulaban a bordo de un vehículo alquilado cuando fueron abordados y detenidos por los citados agentes.

Extorsión policial: caen suboficiales cuando esperaban el pago de US$ 10.000 para liberar a dos brasileños y una paraguaya

Conforme al relato de las víctimas, el procedimiento ocurrió en la noche del lunes, en la Colonia Jerusalén II, distrito de Raúl Peña, departamento de Alto Paraná, en inmediaciones de la Subcomisaría Nº 47. Los agentes policiales, supuestamente con la intención de obtener un beneficio patrimonial indebido, habrían plantado droga en el vehículo para luego amenazarlos y exigirles dinero a cambio de su liberación.

Los imputados habrían interceptado un vehículo Chevrolet Onix de color blanco, en el que se desplazaban las víctimas, bajo el pretexto de un control de rutina. Tras solicitar las documentaciones personales, habrían efectuado una requisa del equipaje y alegaron el hallazgo de una supuesta sustancia estupefaciente (presunta cocaína) entre las pertenencias de una de las víctimas.

Mediante la amenaza de iniciar un proceso penal por tenencia de drogas, con una expectativa de pena de 5 a 10 años de prisión, uno de los imputados habría exigido dinero a cambio de la libertad de las víctimas. La exigencia inicial fue de 10.000 dólares estadounidenses, monto que posteriormente fue “negociado” a 20.000 reales brasileños.

Asimismo, se presume que al día siguiente de la detención, es decir, el martes en horas de la mañana, dos de los imputados habrían trasladado a la víctima a bordo de un vehículo Toyota Vitz hasta el Hotel Convair de Ciudad del Este, a fin de completar el importe exigido.

Víctima relata su estrategia para escapar de policías y denuncia más extorsión

La víctima descendió del vehículo para gestionar el dinero, mientras los sospechosos aguardaban en el interior. En ese momento, aprovechó para pedir auxilio y denunciar el hecho, siendo posteriormente los agentes aprehendidos por personal policial de la Comisaría Primera y puestos a disposición del Ministerio Público.

La fiscal Vivian Coronel, interina de la Unidad Especializada de Hechos Punibles contra la Libertad de las Personas (Antisecuestro), tras reunir varios elementos de prueba, resolvió formular imputación y solicitar la prisión preventiva, medida que fue admitida por el juez Bernardo Silva.