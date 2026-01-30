Allanamiento deja un detenido y cocaína incautadas en Coronel Oviedo

El procedimiento se llevó a cabo el pasado miércoles en una casa ubicada en el barrio San Blas Petro Kue de la ciudad de Coronel Oviedo, donde agentes intervinientes ingresaron con orden judicial y encontraron evidencias vinculadas a la venta de drogas.
Lea más: Allanan vivienda en Coronel Oviedo y detienen a presunta “reina del microtráfico” con crack y marihuana
Durante el operativo fue detenido Evert Babi Benítez (36 años), quien quedó a disposición del Ministerio Público. En el lugar fueron incautados 9,4 gramos de supuesta cocaína, equivalentes a 47 dosis; además de 1,2 gramos de la misma sustancia, equivalentes a otras seis dosis, presuntamente listas para su comercialización.
Asimismo, los intervinientes decomisaron una motocicleta Yamazuky B15 110, dos teléfonos celulares y 209.000 guaraníes en efectivo, elementos que serán analizados como parte de la causa.
Lea más: Proveedor de microtraficantes gozaría de trato especial por la Justicia de Coronel Oviedo
El allanamiento estuvo a cargo de agentes especializados y fue acompañado por la fiscal interina Noelia Montanía, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico de Caaguazú, quien ordenó la detención del sospechoso y el traslado de las evidencias para su análisis.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
El caso sigue en etapa investigativa y no se descarta que el detenido forme parte de una red de microtráfico que opera en la zona, según fuentes vinculadas al procedimiento.