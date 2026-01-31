Operación Nexus: hallan más dinero oculto tras deslacrar objetos incautados

A través de su Auto Interlocutorio (AI) N° 28 el juez penal de garantías Especializado en Crimen Organizado, Osmar Legal, dispuso el secuestro y declaró como bien sujeto a comiso la suma de G. 800.000 y de US$ 1.171, en efectivo, incautados durante la operación Nexus, mediante la cual fue detenido Diego David Giménez Arámbulo, en 2025.

En tal sentido, el magistrado ordenó que las sumas de dinero en guaraníes y dólares americanos sean depositadas en una cuenta habilitada en el Banco Nacional de Fomento (BNF), a nombre de la presente causa para su conservación sujeto a comiso y a disposición de la Secretaria Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).

La agente fiscal antidrogas Ingrid Cubilla, encabezó un allanamiento al domicilio de Giménez Arámbulo, el 15 de diciembre de 2025, oportunidad en la que se incautaron armas de fuego, drogas, vehículos y también dinero en efectivo, así como otros objetos que guardarían relación con una organización criminal.

Inicialmente la comitiva incautó la suma de G. 10.000.000, en billetes de distintas denominaciones, la cual ya fue secuestrada y declarada como bien sujeto a comiso. La plata “ha sido incautada en atención a que existen indicios de que dichos valores constituyen el producto o beneficio de los hechos de tráfico ilícito de drogas”, refirió la fiscala Cubilla en su pedido de secuestro.

Dinero estaba oculto en “cuaderno de pagos”

De acuerdo con lo que se expone en el escrito judicial, el pasado 28 de enero se procedió al deslacrado de evidencias documentales que habían sido incautadas en el domicilio de Giménez Arámbulo, en diciembre de 2025.

Es así que, entre las hojas de un cuaderno, en el cual habían anotaciones financieras, tanto de las cuentas de dinero como de los pagos hechos y pendientes, se encontraron varios billetes, tanto en moneda guaraní como dólares americanos.

Se detalla que, habían 8 billetes de G. 100.000, totalizando la suma de G. 800.000; y de la suma de dólares americanos individualizados de la siguiente manera: 10 billetes de US$ 100 dólares, totalizando la suma de US$ 1.000, al igual que otros 6 billetes de US$ 1, completando US$ 6, un billete de US$ 5, 4 billetes de US$ 10 dólares, totalizando US$ 40 y, 6 billetes de US$ 20, completando así US$ 120.

De esta forma, el dinero en moneda extranjera hallado tras deslacrar el cuaderno incautado completa la suma US$ 1.171, en tanto que el total en guaraníes alcanza G. 10.800.000.

Imputado por narcotráfico

El procesado Diego Giménez Arámbulo, está sindicado de ser el líder de una estructura dedicada al narcotráfico desmantelada el 15 de diciembre de 2025. El mismo cuenta con prisión y una serie de medidas dictadas con el fin de inmovilizar sus bienes.

La imputación presentada por la fiscala Ingrid Cubilla refiere que Diego Giménez desplegó una serie de actos concretos y coordinados tendientes a la obtención, posesión y posterior comercialización de drogas, entre el 18 de octubre de 2023 y el 19 de enero de 2024.

“En dicho lapso temporal, el mencionado habría participado presuntamente en actividades vinculadas al tráfico de sustancias prohibidas, las cuales habrían tenido origen en países de producción, presumiblemente la República Plurinacional de Bolivia, para luego ser introducidas y distribuidas en la ciudad de Asunción y zonas aledañas, con fines de comercialización ilícita”, refiere la imputación.

En esta tesitura, la agente fiscal sostiene que el sospechoso convirtió la vivienda familiar ubicada en la calle Capitán Braulio Lezcano entre Parapití y Estados Unidos, del barrio Obrero de Asunción, en un “centro operativo para la planificación, comunicación y gestión de sus presuntas operaciones”.

Para el efecto, Giménez Arámbulo habría utilizado dispositivos de comunicación celular, valiéndose de aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp y Threema, a través de las cuales presuntamente coordinaba la logística relacionada con la adquisición, distribución y cobro de las sustancias estupefacientes, agrega la imputación.

Participación en sicariato de Schuartzman fue descartada

En el domicilio de Giménez Arámbulo también se hallaron dos armas de fuego, ambas del tipo revólver, que alguien le dijo a los policías que podrían haberse usado en el crimen de Mauricio Schuartzman.

El propio comandante de la Policía, comisario general comandante Carlos Humberto Benítez González, confirmó posteriormente que manejaban esa teoría.

Justamente, por esa versión que recibió la Policía, esa misma mañana las dos armas fueron llevadas a la Dirección de Criminalística, donde después se hizo una pericia cuyo resultado revela que no hay correlación balística.

Es decir, las armas encontradas en el allanamiento en la operación Nexus no se usaron en el asesinato de Mauricio Schuartzman.