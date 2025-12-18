Armas incautadas en allanamiento no coinciden con el crimen de Schuartzman

El empresario paraguayo Mauricio Daniel Schuartzman Parnes tenía de 52 años de edad cuando fue asesinado a tiros por sicarios frente a su casa del barrio Jara de Asunción, en la noche del 12 de setiembre de 2021.

Según chats conseguidos por la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol), que después fueron enviados a la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay, Mauricio Schuartzman era aparentemente un importante miembro de la organización internacional de tráfico de cocaína que supuestamente dirigían el uruguayo prófugo Sebastián Enrique Marset Cabrera, alias Omelet, y el paraguayo encarcelado Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico.

Dicha red fue desarticulada cinco meses después, el 22 de febrero de 2022, cuando se ejecutó la histórica operación A Ultranza Py. Si no era asesinado, casi con seguridad que Schuartzma también iba a ser detenido en aquella serie de intervenciones.

El error que supuestamente le costó la vida a Schuartzman fue que él le consiguió a Marset el pasaporte paraguayo falso con el que este último huyó de nuestro país, pero después fue pillado y detenido en Emiratos Árabes Unidos.

Mauricio Schuartzman fue eliminado con fusil y pistola, aunque también le habrían disparado con un revólver, pero el casquillo de esta arma no quedó en la escena del crimen.

Operación Nexus

El lunes último, policías del Departamento Antinarcóticos efectuaron la operación Nexus, que consistió en un allanamiento a una casa situada en Capitán Braulio Lezcano (22ª Proyectada) entre Estados Unidos y Parapití del barrio Roberto L. Pettit de Asunción.

En el lugar, fue arrestado Diego David Giménez Arámbulo, de 36 años, quien era el objetivo de la operación, ya que venía siendo escuchado mediante interceptaciones telefónicas desde dos años y ocho meses antes.

De hecho, Diego ya está imputado por tráfico internacional (artículo 21), tenencia (artículo 27) y comercialización (articulo 44), hechos punibles contenidos en la Ley de Drogas.

El proceso es impulsado por la fiscala Ingrid Gisselle Cubilla Villamayor, de la Unidad Especializada de Lucha Contra el Narcotráfico y Crimen Organizado.

Supuestamente, Diego dirigía una red de distribución de drogas. De hecho, en su casa se encontraron nueve kilos de cocaína y medio kilo de crack.

En el domicilio también se hallaron dos armas de fuego, ambas del tipo revólver, que alguien le dijo a los policías que podrían haberse usado en el crimen de Mauricio Schuartzman.

El propio comandante de la Policía, comisario general comandante Carlos Humberto Benítez González, confirmó posteriormente que manejaban esa teoría.

Justamente, por esa versión que recibió la Policía, esa misma mañana las dos armas fueron llevadas a la Dirección de Criminalística, donde después se hizo una pericia cuyo resultado revela que no hay correlación balística.

Es decir, las armas encontradas en el allanamiento en la operación Nexus no se usaron en el asesinato de Mauricio Schuartzman.

Del equipo de Sebastián Marset

Las sospechas de que el ahora detenido Diego David Giménez Arámbulo pudo haber estado implicado en el crimen de Mauricio Schuartzman se basaban en que el primero era un secretario del paraguayo Alexis Vidal González Zárate, según las escuchas telefónicas efectuadas por la Policía

Alexis González, por su parte, era el “brazo derecho” de Sebastián Marset y está actualmente preso por el caso A Ultranza Py.

Es uno de los miembros de la empresa que abrió la mujer de Marset, la uruguaya Gianina García Troche, también presa en nuestro país.