Detienen a presunto ladrón que generaba zozobra en Asunción

El sospechoso fue identificado como Cristian Daniel Noguera Delgado, paraguayo de 26 años de edad y oriundo de Caacupé. El detenido posee un extenso historial delictivo que incluye múltiples registros previos ante la justicia, de acuerdo con datos de la Comisaría 19ª de Asunción.

La captura se dio por los agentes oficial ayudante Cristhian Ovelar y el suboficial ayudante Atilio Esteche, ambos del Grupo Lince, bajo la supervisión operativa de la Comisaría 19ª Metropolitana, a cargo del subcomisario MGAP Livio Brizuela.

Según el reporte oficial, el detenido estaría involucrado en hurtos domiciliarios, asaltos a mano armada contra transeúntes y conductores de plataformas, además de reducción. Actuaba frecuentemente junto a su pareja sentimental, quien ya posee una orden de captura vigente por los mismos cargos.

Se constató que utilizaban la estructura inconclusa del INAN, ubicada en las calles Santa Rosa y Dr. Migone, como escondite estratégico para evadir a las autoridades.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Un hombre fue detenido tras apuUn hombre fue detenUn hombre fue detenido tras apuñalar a una joven en Tablada Nuevaido tras apuñalar a una joven en Tablada Nuevañalar a una joven en Tablada Nueva

Vecinos del sector señalaron que dicha edificación abandonada sirve de refugio para personas con problemas de adicción y focos de delincuencia, lo que agrava la inseguridad en el perímetro de la construcción.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El detenido ya fue a disposición del Ministerio Público.