Un hombre fue detenido tras apuñalar a una joven en Tablada Nueva

Según la información difundida por la Policía Nacional, el detenido fue identificado como Richard Agustín Dalio (26), quien cuenta con varios antecedentes por robo, violencia familiar y hurto agravado.

El joven fue señalado por testigos de haberle ocasionado una herida con arma blanca a una joven identificada como Hilda María González (29) en la zona de Tablada Nueva, Asunción.

Los agentes intervinientes señalaron que fueron alertados a través del 911 sobre una joven que se encontraba herida y la trasladaron hasta el Hospital de Trauma, donde permanece internada.

Lea más: Identifican al abatido en asalto en CDE: tenía orden de captura

“Son conocidos adictos y aparentemente tuvieron una riña, se desconoce el motivo”, señaló uno de los intervinientes en entrevista para ABC TV.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los testigos del hecho identificaron a Dalio como el presunto autor del hecho, por lo cual se realizó un rastrillaje en toda la zona de Tablada Nueva y cerca de las 20:30 se logró encontrarlo en la vía pública.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Comandante de Policía minimiza inseguridad y dice que Paraguay es uno de los países más seguros

El sospechoso intentó huir a pie, pero fue alcanzado y reducido por los intervinientes. Tenía consigo un arma blanca de fabricación casera, que quedó incautada, reportó la periodista Lilian Acosta.

El joven quedó a disposición del Ministerio Público y va a comparecer ante el fiscal en las próximas horas.