Hallan caleta presuntamente del EPP en estancia de Concepción.

Un operativo de seguridad desarrollado este lunes permitió el hallazgo de una caleta en el predio de una estancia ubicada en el departamento de Concepción.

De acuerdo con datos preliminares, el descubrimiento se produjo en la estancia denominada Ramonita, situada en el distrito de Yby Yaú.

El procedimiento fue realizado por efectivos del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), con apoyo de unidades tácticas, tras informaciones proporcionadas por el Batallón de Inteligencia Militar, según informó el corresponsal Aldo Rojas.

En hallazgos de caletas anteriores, este tipo de tambores contenía armamentos, uniformes y provisiones destinadas a la subsistencia del grupo criminal Ejército del Mariscal López (EML). Sin embargo, en este caso, la caleta aún no fue abierta.

Esperan orden fiscal para abrir tambor

Rojas informó que se aguarda la llegada del fiscal antisecuestros Pablo Zárate, quien deberá encabezar el procedimiento de apertura del tambor y la verificación de su contenido.

Noticia en desarrollo.