Explosiones en Canindeyú: Gobierno no descarta ni confirma participación del EPP

Recientes atentados con explosivos en la zona de Yasy Kañy, departamento de Canindeyú, han sido vinculados por las autoridades a grupos de campesinos “sin tierra”, pero estas tampoco descartan la posibilidad de que los hechos tengan relación con actividades del grupo armado EPP, considerado “terrorista” por el gobierno.

En comunicación con ABC Cardinal este jueves, el ministro de Defensa Nacional, Óscar González, comentó que, tras las recientes explosiones en estancias de Canindeyú, tanto el Comando de Defensa Interna (Codi), grupo militar dedicado principalmente al combate contra el EPP, como la Policía Nacional han desplegado elementos adicionales en la zona.

Sin embargo, no quiso entrar en detalles sobre las acciones que han tomado las fuerzas desplegadas en Canindeyú “para no delatar trabajos de inteligencia”.

Lea más: Riera sospecha que “sintierras armados” están vinculados al EPP o el Clan de Macho

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Hasta el momento, ninguno de los recientes atentados ha dejado víctimas fatales o heridos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“No descartamos” participación del EPP

Un representante del Ministerio Público dijo ayer a ABC Color que se maneja como hipótesis que el más reciente atentado con explosivos, ocurrido esta semana en Yasy Kañy, fue un intento de “quema de archivo” que tenía como objetivo matar a un testigo clave en una causa judicial abierta contra el dirigente “sin tierra” Rubén Villalba, procesado por hechos de invasión de tierras privadas y otros delitos.

Sobre la presunta vinculación del EPP con los atentados, el ministro González dijo hoy que “no descartamos que sean integrantes de este grupo terrorista los que hicieron estas acciones criminales, pero tampoco podemos confirmar plenamente”.

Lea más: Explosión en estancia de Yasy Kañy fue intento de “quema de archivo”, según fiscal

En declaraciones hechas ayer, el ministro del Interior, Enrique Riera, atribuyó los atentados a “campesinos invasores armados” vinculados a Rubén Villalba, pero también señaló aparentes similitudes logísticas entre esos atentados y acciones similares llevadas a cabo en el pasado por el EPP.