Video: incidentes entre barras y Policía en la previa del Luqueño–Cerro Porteño

De acuerdo con el informe policial, un grupo de barras de Sportivo Luqueño se desplazaba en ómnibus rumbo al estadio cuando, al llegar a la intersección de General Santos y Artigas, advirtieron la presencia de hinchas de Cerro Porteño en el lugar.

Fue entonces que el último bus de la comitiva detuvo la marcha y varios de sus ocupantes descendieron del vehículo, lo que motivó la intervención de agentes policiales que acompañaban el desplazamiento, con el objetivo de evitar un enfrentamiento entre ambas parcialidades.

Piedras, corridas y disparos disuasivos

Según videos grabados por conductores que circulaban por la zona, hinchas azulgranas comenzaron a arrojar piedras, tras lo cual se produjo una corrida y una persecución entre grupos de hinchas, en medio del despliegue policial.

El comisario Sergio Meden, de la Comisaría 9ª de Asunción, explicó que los agentes intentaron interponerse entre ambos grupos, pero fueron atacados con piedras por los barras luqueños. “En ese momento éramos pocos efectivos en el lugar, por lo que tuvimos que pedir apoyo”, indicó.

Ante la situación, la Policía realizó disparos disuasivos con balines de goma para dispersar a los involucrados.

Tres aprehendidos y daños a patrullera

El jefe policial confirmó que tres personas fueron aprehendidas tras los incidentes. Además, una patrullera sufrió daños y los agentes denunciaron la sustracción momentánea de una radio tipo walkie-talkie y otros elementos del móvil policial, que posteriormente fueron recuperados.

También fue aprehendido el conductor del ómnibus que trasladaba a los hinchas de Luqueño, ya que, según la Policía, detuvo la marcha del vehículo en un punto no recomendado durante el acompañamiento de la comitiva.

“No se incautaron armas de este grupo”, aclaró el comisario Meden, quien señaló que en el bus viajaban aproximadamente entre 30 y 35 personas, todas identificadas como hinchas de Sportivo Luqueño.

Un policía con lesión leve

El informe señala que un personal policial resultó con una lesión leve durante el procedimiento, aunque no se registraron heridos de gravedad. La mayoría de los involucrados logró dispersarse ingresando a zonas cercanas al barrio Chacarita.

Finalmente, el comisario sostuvo que, pese a los momentos de tensión, se logró evitar un enfrentamiento directo de mayor magnitud entre las hinchadas rivales.