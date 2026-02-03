Cerro vs. Luque: operativo de seguridad dejó 17 demorados

Un total de 750 agentes policiales fueron movilizados en el marco del operativo de seguridad, que abarcó distintos puntos de la ciudad, con énfasis en las zonas de acceso y salida al estadio La Nueva Olla.

El comisario Pablo Insfrán, jefe de la Comisaría 4ª de Asunción, explicó que el despliegue permitió intervenir de manera preventiva y reactiva ante situaciones irregulares registradas antes, durante y después del encuentro.

Doce cuidacoches y cinco hinchas demorados

Como resultado del operativo, la Policía demoró a doce personas identificadas como cuidacoches, quienes se encontraban apostados en inmediaciones del estadio, además de cinco hinchas que dieron positivo a la prueba de alcotest.

“Los operativos se realizaron en distintos puntos de la ciudad, tanto en las entradas como en las salidas, y como resultado tuvimos doce demorados, estos mal llamados cuidacoches, y cinco demorados por alcotest positivo”, detalló Insfrán.

El comisario manifestó que los barras del Sportivo Luqueño involucrados en incidentes con la Policía dentro de la jurisdicción de la Comisaría 9ª fueron impedidos de llegar al estadio.

Denuncias ciudadanas, clave para las intervenciones

El jefe policial señaló que, si bien la presencia de cuidacoches sigue llamando la atención por su persistencia en zonas de alta concurrencia, la implementación sostenida de estos operativos ha permitido reducir su número.

Indicó además que la colaboración ciudadana ha sido fundamental y exhortó a la población a denunciar cualquier intento de cobro indebido o perturbación en la vía pública a través del sistema 911 o ante efectivos policiales apostados en la zona.

“Cero cuidacoches” en Asunción

Insfrán remarcó que la política de la Dirección de Policía de Asunción es de “cero cuidacoches” y aseguró que todas las denuncias son atendidas, ya sea por presencia de cuidacoches, limpiavidrios, recicladores o vendedores ambulantes que generen disturbios.

Finalmente, destacó que la aceptación de la ciudadanía ha ido en aumento, lo que permite una respuesta más rápida y efectiva para garantizar el orden y la seguridad durante eventos masivos.