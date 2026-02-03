Video: violenta pelea entre conductores en Villa Elisa

De acuerdo con el relato de testigos, el altercado se habría originado tras un incidente de tránsito previo. Tres hombres descendieron de sus respectivos vehículos —un ómnibus del transporte público y un automóvil particular— y se enfrentaron a golpes en plena vía pública, en Villa Elisa.

La pelea se produjo en inmediaciones de la intersección de las avenidas Von Poleski y Francia, donde la situación generó momentos de tensión y obligó a la intervención de personas que se encontraban en el lugar.

Video se viralizó en redes sociales

El episodio fue grabado por transeúntes y rápidamente difundido en redes sociales. En las imágenes se observa cómo dos personas agreden a un conductor.

Posteriormente, el hecho motivó la reacción de otros automovilistas, quienes descendieron de sus vehículos para auxiliar al conductor que se encontraba en desventaja numérica.

Intervención policial y acuerdo verbal

El suboficial Javier Riquelme, de la Comisaría 13ª de Villa Elisa, informó que agentes policiales realizaban patrulla preventiva en la zona y que, al llegar al sitio, la situación ya se encontraba controlada.

“Testigos nos manifestaron que un colectivero, de la empresa Caacupeña, y un conductor de un vehículo particular se encontraban agrediéndose físicamente tras un supuesto roce ocurrido metros atrás”, explicó.

Los efectivos recabaron los datos de ambas partes y les indicaron el procedimiento correspondiente para la presentación de una denuncia formal. Sin embargo, ninguno de los involucrados acudió posteriormente a la sede policial.

No hubo denuncia formal

Según la Policía, las partes habrían llegado a un acuerdo verbal y optaron por no realizar la denuncia. El suboficial Riquelme señaló que en la pelea participaron dos personas contra una, situación que fue advertida por los presentes, quienes intervinieron para separar a los involucrados y evitar mayores consecuencias.