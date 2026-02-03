Allanan tres viviendas e incautan un arma de fuego en Encarnación

Los procedimientos se llevaron a cabo alrededor de las 06:00 de este martes, con el acompañamiento de la comitiva encabezada por el fiscal Nelson Alonso, de la Unidad Penal Nº 5 de Encarnación. Fueron realizados en cumplimiento de la orden judicial firmada por la jueza Melisa Carlson, del Juzgado Penal de Atención Permanente.

El primer allanamiento se realizó en una vivienda del barrio Santa Teresita, compañía Campichuelo, distrito de Cambyretá, propiedad de Pedro Pablo Arzamendia Ramírez, quien cuenta con antecedentes judiciales. En el lugar se incautaron varias prendas de vestir, calzados, guantes y gorras que guardarían relación con el hecho investigado.

El segundo procedimiento tuvo lugar en otra vivienda del mismo barrio, perteneciente a Leonardo Arzamendia Ramírez, quien posee varios antecedentes policiales. Allí fueron incautados, entre otros objetos, una mochila camuflada, un maletín, una daga con vaina de cuero, dos teléfonos celulares con sus respectivas tarjetas SIM y prendas de uso personal.

Finalmente, el tercer allanamiento se efectuó en una vivienda ubicada en el barrio San Isidro, etapa VIII, de la ciudad de Encarnación, propiedad de Marcos Gabriel Martínez Segovia. En este sitio fue hallado un revólver calibre 38 mm, con número de serie adulterado y marca limada, además de diversos objetos como una barreta, linternas, guantes, calzados, prendas de vestir y una bandolera. El sindicado como sospechoso no se encontraba en el lugar al momento del procedimiento, siendo recibida la comitiva por su madre.

Según el informe policial, las diligencias fueron realizadas tras tareas investigativas que permitieron vincular los domicilios allanados con el hecho punible investigado. Todos los objetos incautados quedaron a disposición del Ministerio Público, conforme a disposición fiscal, mientras continúan las investigaciones para el esclarecimiento total del caso.

El hecho investigado

Un robo agravado se registró en la madrugada del domingo 25 de enero, alrededor de las 02:30, en el interior de una vivienda ubicada en el barrio Jardín, distrito de Cambyretá.

La víctima fue identificada como Roque Guillermo Báez Noguera. Según el informe policial, los supuestos autores serían dos personas de sexo masculino, quienes vestían ropas oscuras, portaban pasamontañas y estaban armados.

Juana María Benítez, que sería la niñera, manifestó que los delincuentes ingresaron a la vivienda por la parte trasera, tras violentar una puerta de blíndex. Una vez dentro, redujeron a la niñera y a los menores, a quienes maniataron, para luego dirigirse al dormitorio principal, de donde se apoderaron de dos armas de fuego, una pistola y un revólver, además de dinero en efectivo cuyo monto aún no trascendió, joyas varias y una chequera.

Posteriormente, los atracadores se dieron a la fuga en forma precipitada.