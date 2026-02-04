Policía recientemente echado de Automotores cae con un auto robado

El policía detenido por robo de vehículo es el suboficial inspector Pedro Gustavo Rivas Domínguez, de 40 años, quien desde hace apenas una semana estaba trabajando en la comisaría 10ª de Asunción, pero que en el momento de su captura se encontraba libre de servicio.

El agente cayó en la mañana de ayer en una operación efectuada en la zona de las calles Paraguay y Enrique Caruso, a una cuadra de la avenida Avelino Martínez, en el límite entre San Lorenzo, Fernando de la Mora y Villa Elisa, en la jurisdicción de la comisaría 11ª Central de Arroyo Seco.

El suboficial Rivas fue apresado cuando llegó junto al expresidiario Juan Ignacio Lezcano González, de 32 años, con arresto domiciliario vigente y cuatro antecedentes penales.

El procedimiento fue ejecutado por policías de Inteligencia, Investigaciones y comisaría 14ª de Piribebuy, todos del departamento de Cordillera.

Robo de vehículo en Piribebuy

Los policías cordilleranos actuaron cuando aparentemente el suboficial Rivas iba a retirar del lugar un automóvil Toyota Premio plateado, año 2003, que fue robado el lunes de noche del frente de la iglesia de la ciudad de Piribebuy durante la misa por las fiestas patronales.

El vehículo fue “levantado” supuestamente por el civil Lezcano, quien a su vez presuntamente pretendía venderlo al policía Rivas.

El uniformado detenido, por su parte, dijo a sus colegas que supuestamente el civil Lezcano es su informante y que le iba a dar una información para atrapar a un delincuente.

Supuesta extorsión

El policía ahora detenido, Pedro Gustavo Rivas Domínguez, trabajó en el Departamento Control de Automotores hasta enero de este año, cuando fue echado de esa unidad por una supuesta extorsión que habría cometido con su grupo contra un comerciante en la ciudad de Itá.

De hecho, los otros supuestos involucrados también fueron trasladados de Automotores.

Como parte de su “castigo”, Rivas fue enviado a la comisaría 10ª de Asunción, pero tras su primera semana en esa dependencia policial ahora ya cayó detenido.