Video: investigan matanza de gallinas y patos por diversión en una boda

La Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal reportó que ya tiene conocimiento sobre un caso de crueldad animal registrado el fin de semana pasado en Coronel Oviedo.

Según varias imágenes compartidas en redes sociales, en lo que sería la celebración de una boda, varias personas maltrataron a gallinas y gallos.

Por este “sacrificio agónico” de las aves, la institución asegura que realizó una intervención y se encuentra investigando el caso.

Asimismo, mencionan que además de la recolección de pruebas, también se trabaja en la plena identificación de los responsables.

Intervención de la Fiscalía

Tras la recolección de datos, la institución asegura que el expediente completo será remitido a la Fiscalía para el proceso penal correspondiente bajo la ley de protección y bienestar animal.

“Reiteramos nuestro compromiso innegociable con la defensa de los derechos de los animales; ningún festejo o tradición está por encima de la ley ni justifica la crueldad”, precisan.

