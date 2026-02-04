Video: otro camión perdió el control en la zona de Pedrozo

El hecho ocurrió alrededor de las 11:30 de ayer, cuando el camión circulaba desde Piribebuy con dirección a Asunción. Según relató el oficial Marcos Benítez, el chofer manifestó que comenzó a tener problemas con el sistema de frenos poco antes de llegar al semáforo de Pedrozo. Al descender por la pendiente y debido al peso de la carga, no logró detener completamente el rodado.

En las imágenes de circuito cerrado se observa que el chofer desvió bruscamente un vehículo y eso ocasionó la caída de una parte de su carga. No obstante, los dos vehículos que estaban cercanos al camión se salvaron de ser chocados.

El oficial dijo que el conductor logró controlar el camión aproximadamente a un kilómetro del semáforo de Pedrozo. “Él dice que ahí pudo usar el freno levemente”, aseguró en NPY.

Esta zona es conocida por la gran cantidad de accidentes de tránsito que se generan en la pendiente, muchos de ellos fatales. La rampa instalada unos metros antes del semáforo ya evitó numerosos accidentes; sin embargo, algunos rodados refieren que pierden sus frenos recién luego de pasar esa rampa, por lo cual siguen generándose accidentes como estos.

