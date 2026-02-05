Desaparición de adolescente: Fiscalía exige informe y activa protocolos de búsqueda

La agente fiscal Fátima Girala solicitó a la comisaría interviniente un informe detallado acerca de las diligencias investigativas llevadas a cabo en el marco de la denuncia por la desaparición de Kenia María Pérez Martínez. El caso fue puesto a conocimiento del Ministerio Público a partir de la denuncia formulada por la madre de la adolescente.

Según el relato, la menor se encuentra con paradero desconocido desde la noche del 3 de febrero y, desde ese momento, no atiende las llamadas telefónicas realizadas por sus familiares.

Datos de la adolescente

De acuerdo con la información aportada, Kenia María es de contextura física delgada, estatura baja, cutis trigueño y cabellos negros. Al momento de ausentarse, vestía un short de jeans con brillos en el costado, una blusa roja y se encontraba descalza.

Activación de protocolos

En ese contexto, la representante del Ministerio Público requirió que se informe si ya fue dispuesta formalmente la búsqueda y localización de la adolescente y, en caso contrario, que se proceda a su inmediata activación conforme a los protocolos vigentes para casos de personas desaparecidas.

Asimismo, recordó a la comisaría actuante la obligación de cumplir con lo establecido en los artículos 59 y 300 del Código Procesal Penal, debiendo remitir el informe correspondiente en un plazo de 24 horas desde la recepción del requerimiento fiscal.

Investigación abierta y pedido a la ciudadanía

La investigación permanece abierta con el objetivo de esclarecer el hecho y determinar el paradero de la adolescente. Ante cualquier información que pueda aportar la ciudadanía, se solicita comunicarse a los teléfonos 0984 401 309 y 0994 662 117.