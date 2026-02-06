Dos detenidos en allanamientos por el crimen de empresario pakistaní

Cinco viviendas fueron allanadas entre la noche y madrugada en la ciudad de Liberación, departamento de San Pedro, en un operativo en busca de los autores del crimen de Asad Ahmed.

Fue detenido Abilio Brahan Urunaga, quien habría tenido participación activa en el crimen. También fue aprehendido su hermano, Amado Urunaga, quien es “conocido en el mundo delincuencial”. En su vivienda se encontraron prendas de vestir con características similares a las utilizadas el día del hecho.

Además, en una de las viviendas allanadas fue detenido Elvio Javier Acuña Barreto, quien contaba con orden de detención por abuso sexual en niños.

El director del departamento de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional, comisario Javier Flores, detalló que se incautaron importantes elementos probatorios, como un arma de fuego y boletas de transacciones de dinero.

El jefe de Gabinete del departamento de Homicidios, David Delgado, agregó que las características del arma incautada coinciden con la que portaban los autores del crimen, según testigos.

Agregó que tienen información de que los autores del hecho se reunieron en una vivienda de Liberación antes de ir hasta Capiatá para asesinar al empresario. Luego del hecho, habrían realizado varios trasbordos en distintos vehículos hasta volver a San Pedro.

El comisario destacó que las boletas incautadas suman un monto aproximado de 3.000 dólares, cobrados en varias partes antes y después del crimen.

Hipótesis del asalto se va descartando

En otro momento, el comisario Delgado detalló que en la camioneta que fue robada de la víctima encontraron casi la mitad del dinero incautado y teléfonos.

“Eso nos lleva a analizar otras motivaciones. Lo del asalto se va desvaneciendo, estamos viendo otras hipótesis y con el transcurrir de la investigación vamos a tener más datos”, declaró en ABC TV.

También quedó aprehendido el hermano del detenido Urunaga Cohene, que según la Policía cuenta con antecedentes por robo agravado y otros hechos.

Finalmente, dijo que todavía no pueden precisar las funciones de los sospechosos identificados en la comisión del homicidio. Sin embargo, destacó que sí confirmaron que se reunieron antes y después del crimen en el mismo sitio.