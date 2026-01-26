Asesinato en Capiatá: consiguen imágenes de los supuestos atacantes de contador pakistaní

En horas de la madrugada de este lunes, dos personas fuertemente armadas irrumpieron en una casa quinta del barrio Kennedy de la ciudad de Capiatá - departamento Central – donde se hallaban reunidos Asad Ahmed (57 años) un contador de origen pakistaní; Farid Matsuda, un empresario japonés que se dedica a la importación de vehículos; y la pareja de este último, Verónica González Méndez.

Los atacantes maniataron a Matsuda y a Méndez, y torturaron y asesinaron a Ahmed antes de llevarse 7 millones de guaraníes en efectivo, teléfonos celulares, el sistema de cámaras de seguridad de la vivienda y una camioneta Mazda CX-5.

En conversación con ABC Cardinal este lunes, el comisario Flaminio Quinteros, jefe de Investigaciones de la Policía Nacional en el departamento Central, comentó que los investigadores ya han logrado acceder a imágenes que muestran a los supuestos atacantes, cuyas vestimentas coinciden con las descripciones brindadas por los sobrevivientes del supuesto atraco.

Además, una motocicleta y un teléfono celular fueron hallados abandonados a unos 150 metros del lugar del crimen.

El comisario Quinteros indicó que hay varios equipos de investigadores trabajando en la zona del hecho.

El cuerpo de Ahmed, mientras tanto, fue remitido a una funeraria en Asunción, donde permanecerá mientras se gestiona su posible envío a Perú, donde el pakistaní estuvo radicado antes de migrar a Paraguay.

Robo agravado, pero no descartan otro trasfondo

Aunque en principio el hecho está siendo investigado como robo agravado debido a los objetos que los atacantes se llevaron, varios aspectos del crimen son considerados llamativos por los investigadores y no se descarta que el asesinato tenga otros trasfondos.

El principal aspecto llamativo es la aparente saña con que los atacantes asesinaron a Ahmed, quien recibió al menos 12 puñaladas.

También ha sido señalado como llamativo el hecho de que los asaltantes solo se llevaron 7 millones de guaraníes, una cifra considerada baja teniendo en cuenta que la empresa de Matsuda, para quien Ahmed trabajaba, maneja un importante caudal de dinero.

Además, se reportó que no hay indicios de que los atacantes hayan forzado una entrada o trepado muros para ingresar a la quinta.

Una teoría presentada por las autoridades es que podría tratarse de un hecho de venganza relacionado con un asalto ocurrido en una playa de vehículos de Matsuda, en la que trabajaban Ahmed, ocurrido en San Lorenzo en julio de 2022.

En esa ocasión, tres hombres armados asaltaron el local, pero acabaron involucrados en un enfrentamiento con la Policía en el que uno de los atacantes fue herido y los otros dos fueron capturados.