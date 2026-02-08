Paraguayos capturados en Uruguay pasaron a la cárcel

Los compatriotas encarcelados en Uruguay son Osmar Aguilera Méndez, de 36 años, con domicilio declarado en la ciudad de Caaguazú, con antecedentes por narcotráfico, y Clara Cerafina Palacios Pérez, de 56 años, oriunda del municipio de Villa del Rosario, sin antecedentes.

Ambos fueron apresados el martes último en Uruguay al ser descubierto un túnel de 200 metros que estaba siendo orientado hacia una zona donde funcionan al menos tres bancos, aunque se cree que el objetivo era el Banco República.

Los medios de prensa uruguayos informaron que se formalizó la investigación y se impuso prisión preventiva para todos por 180 días.

Once imputados

Uno de los portales informativos dice que la Fiscalía de Estupefacientes del 4º turno imputó a los 11 detenidos por el intento de robo en la sede central del Banco República y que a todos se les impuso una medida cautelar de prisión preventiva por 180 días mientras continúa la investigación.

Los hechos imputados son, por ejemplo, un delito de asociación para delinquir en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de hurto especialmente agravado por la pluriparticipación en grado de tentativa, y la presunta comisión de un delito de suministro de sustancia estupefaciente en modalidad de negociación agravado por utilizar un hogar como venta, según la información proveniente desde Uruguay.