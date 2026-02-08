Terror en MRA: no descartan imputación a candidato a intendente por tentativa de homicidio

La investigación fiscal sobre el violento episodio denunciado en Mariano Roque Alonso contra el candidato a intendente de Mariano Roque Alonso Milciades Raúl Aveiro sigue avanzando y el Ministerio Público no descarta recalificar la causa tras el análisis.

Nuevos videos y testimonios apuntan que existió una persecución vehicular, presunta extorsión y un presunto intento de homicidio en el que aparentemente el político está involucrado.

El fiscal Itálico Rienzi explicó que, si bien inicialmente la causa fue abierta por hechos de daño, coacción grave y extorsión agravada, las nuevas evidencias permiten analizar escenarios de mayor gravedad penal. Entre ellos, una eventual tentativa de lesión grave o incluso de intento de homicidio, en caso de confirmarse la manipulación intencional del sistema de frenos de un vehículo.

La víctima, Derlis Argüello, denunció que el viernes por la noche fue perseguido por varios vehículos y una motocicleta, luego de que uno de ellos le cerrara el paso en la vía pública. Durante la persecución, uno de los ocupantes habría exhibido un arma de fuego.

Según relató la víctima, tras refugiarse en su complejo habitacional, los agresores continuaron con actos intimidatorios, dañaron otros vehículos de su propiedad y, presuntamente, sabotearon los frenos de uno de ellos. Este último hecho fue grabado y denunciado posteriormente, actualmente bajo análisis fiscal.

De acuerdo con la Fiscalía, los videos y mensajes fortalecen la hipótesis de un intento de homicidio. “Cortar o manipular el sistema de frenos de un vehículo no es un hecho menor. De confirmarse, implica un riesgo directo para la vida de las personas”, señalaron desde el Ministerio Público.

Víctima no reconoce deuda de 10.000 dólares

La causa también incluye la denuncia por una supuesta extorsión vinculada al reclamo de una deuda de 10.000 dólares, que la víctima no reconoce. Según la denuncia, el dinero habría sido exigido bajo amenazas y la posibilidad de nuevos ataques.

En el marco del procedimiento fiscal-policial, tres personas fueron detenidas el sábado por la tarde durante un operativo realizado en una estación de servicio ubicada sobre la ruta PY03, en la ciudad de Mariano Roque Alonso. El procedimiento fue dispuesto por el Ministerio Público luego de que la víctima accediera a concurrir al lugar para una supuesta entrega de dinero, bajo seguimiento y coordinación con la Fiscalía.

Los detenidos son Milciades Raúl Aveiro Estigarribia, precandidato a intendente de Mariano Roque Alonso, Micaela Janet Van Landeghem Calonga, y Jesús Raúl Aveiro Montoya. Todos quedaron a disposición del Ministerio Público tras ser identificados en el lugar del encuentro.

Según el acta policial, Aveiro Estigarribia y Aveiro Montoya se encontraban dentro de una camioneta con el motor en marcha, mientras que Van Landeghem Calonga descendió del rodado para encontrarse con la víctima. Durante la verificación del vehículo, los intervinientes hallaron un arma de fuego tipo revólver, calibre 38, con cinco cartuchos sin percutir, además de varios teléfonos celulares que fueron incautados como evidencias.

El fiscal interviniente ordenó la detención inmediata de los involucrados al considerar que existían suficientes indicios de una presunta extorsión agravada en curso, así como de coacción grave, atendiendo a las amenazas previas denunciadas y al uso de arma de fuego.