San Ignacio: hallan restos óseos en sojal

Durante los trabajos de cosecha de soja en el establecimiento La Chacra, ubicado en la compañía Yaguary del distrito de San Ignacio, Misiones, el propietario halló restos óseos que podrían ser humanos.

Según el informe policial, mientras realizaba la cosecha de soja, el propietario observó un bulto entre los cultivos. Al descender de la cosechadora y revisar, constató que se trataba de restos óseos de posible origen humano, por lo que avisó de inmediato a la Policía Nacional, que intervino en el lugar.

Lea más: Joven murió ahogada en Villa Elisa

Tras la denuncia, acudieron efectivos policiales de la Comisaría Tercera, junto con personal de Investigación de Hechos Punibles y de Criminalística. Ellos confirmaron que se trataba de restos humanos. De inmediato se dio aviso al Ministerio Público, y la fiscala de turno, Teresa Martínez, junto con el médico forense Félix Fronero, se constituyeron en el lugar.

“Los restos óseos estaban en el suelo, en posición de cúbito dorsal, en total estado de descomposición, sin ningún músculo visible. Según el médico forense y el personal de Criminalística, corresponderían a una persona de sexo masculino. También había un par de calzados deportivos al lado”, señaló el suboficial mayor Marcelo Irala.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por disposición de la fiscala Martínez y siguiendo las indicaciones del médico forense del Laboratorio Central, Pablo Lemir, los restos fueron colocados en una bolsa mortuoria y en una caja de resguardo para su traslado a la dependencia especializada, donde se realizarán estudios antropológicos y odontológicos para determinar la identidad de la víctima y la posible causa de muerte.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Persona desaparecida

El suboficial mayor Irala mencionó que en la ciudad existe la denuncia de un hombre desaparecido desde finales de diciembre de 2025, de 37 años de edad.

“Tenemos la denuncia de una persona desaparecida desde el 30 de diciembre del año pasado. Nos dirigimos a la casa del hermano, lo llevamos al lugar, le mostramos los restos y el par de calzados deportivos. El hermano manifestó que su familiar no tenía ese tipo de calzados. Con esta información preliminar, se descarta que los restos sean de la persona desaparecida”, agregó.