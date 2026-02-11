Incendio consumió por completo una vivienda en Itá Enramada

El bombero voluntario Ever Figueredo, de la 5ª Compañía de Bomberos de Lambaré, confirmó que el incendio destruyó totalmente la casa, ubicada en Itá Enramada.

“Se trata de una vivienda con tres habitaciones, totalmente consumida por las llamas. Actualmente estamos realizando tareas de remoción, enfriamiento y evitando que el fuego se propague a otras viviendas”, explicó.

Según el reporte de los intervinientes, toda la familia se encontraba en la casa al momento del siniestro. Uno de los propietarios sufrió quemaduras de primer grado en el antebrazo y fue asistido por agentes del SEME.

Motivos desconocidos de las llamas

Figueredo indicó que uno de los ocupantes relató haber visto que el fuego se inició en la parte trasera de la vivienda, donde tenían varios electrodomésticos.

“Todavía no se sabe si fue por una falla en la conexión eléctrica u otro tipo de problema. Se debe realizar un trabajo más profundo para determinar las causas”, señaló.

Bomberos de Villa Elisa, Lambaré y Asunción acudieron al lugar para apoyar las tareas de control. Gracias a la rápida intervención, el incendio pudo ser contenido y se evitó que afectara a casas cercanas.