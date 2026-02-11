Recapturan en Luque a joven fugado del Centro Educativo de Itauguá

El comisario Gustavo Paiva, jefe de la Comisaría 3ª Central de Luque, informó que el procedimiento se inició tras una alerta ingresada al sistema 911 sobre un supuesto hurto domiciliario.

Vecinos avisaron a la Policía sobre la presencia de una persona en actitud sospechosa, que al notar la presencia policial huyó recorriendo techos y varias propiedades, hasta ser finalmente reducido sobre la calle Campo Vía, casi 8 de Diciembre.

Intentó huir saltando de techo en techo

De acuerdo con el reporte policial, el joven intentó evadir a los intervinientes desplazándose por varias viviendas, lo que obligó a desplegar un operativo cerrojo con participación del personal del Grupo Lince y efectivos de la comisaría local.

Finalmente, fue capturado en la vía pública sin que se registraran heridos, pese a la peligrosidad de la situación.

Portaba un arma blanca y estaba alterado

Durante el procedimiento, los agentes incautaron un arma blanca que estaba en poder del detenido. Además, el comisario Paiva señaló que el joven se encontraba aparentemente bajo los efectos de alguna sustancia, lo que incrementó el riesgo tanto para los vecinos como para el personal policial.

Destacó además la actuación del Grupo Lince, que logró la aprehensión de forma eficaz y sin causar lesiones.

Extenso prontuario desde su etapa como menor

El detenido fue identificado como Diego Andrés Haedo Escobar, de 18 años, quien registra varios antecedentes por hechos cometidos cuando aún era menor de edad, entre ellos hurto, hurto agravado y robo agravado.

Al consultar el sistema informático de la Policía Nacional, se confirmó que contaba con orden de captura vigente por una causa de hurto agravado y que se había fugado del Centro Educativo Integral de Itauguá.

Quedó a disposición de la Justicia

Tras su detención, el joven fue trasladado hasta la Comisaría 3ª Central y posteriormente derivado al Hospital Regional de Luque para el diagnóstico médico correspondiente, en cumplimiento del protocolo contra la tortura.

El caso fue comunicado al Ministerio Público y al Juzgado Penal de Ejecución, que dispuso su remisión nuevamente al Centro Educativo de Itauguá para cumplir su condena.