Simulaban ser deliveries y robaban motos: dos detenidos tras persecución

El comisario Pedro Bavera, jefe de la Comisaría 10ª Metropolitana, informó que alrededor de las 15:00 del martes se recibió una alerta por el hurto de una motocicleta estacionada sobre las calles Teniente Melgarejo y Santa Teresa, a metros del Shopping Paseo La Galería.

Tras la denuncia del propietario, la Dirección de Policía de Asunción dispuso de inmediato el operativo Cerrojo, luego de recabar las características tanto del biciclo sustraído como de los supuestos autores.

Lea más: PJC: Menores de edad son aprehendidos minutos después de robar una motocicleta

Persecución terminó en Luque

El seguimiento policial se extendió hasta la ciudad de Luque, específicamente sobre la ruta Luque–San Bernardino, donde finalmente fueron reducidos los sospechosos en el barrio Las Bellanas.

Los aprehendidos se desplazaban en dos motocicletas y, según la Policía, se hacían pasar por trabajadores de delivery para no levantar sospechas durante el recorrido.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Imputan y piden arresto domiciliario para detenidos por hurto en Carapeguá

Un mayor y un menor, ambos sin antecedentes

Los detenidos fueron identificados como Blas Rodríguez Retamar Ramos, de 21 años, quien conducía la motocicleta hurtada, y un menor de 17 años, quien se encontraba a bordo de otro biciclo de dudosa procedencia, sin chapa y con chasis aparentemente adulterado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ambos carecen de antecedentes penales, según los registros policiales.

Lea más: Policía recientemente echado de Automotores cae con un auto robado

Incautan arma blanca y celular

Durante el cateo, los agentes incautaron un cuchillo que estaba en poder del mayor de edad, además de un aparato celular, que se encontraba apagado al momento del procedimiento.

Las motocicletas fueron recuperadas, una de ellas perteneciente a la víctima del hurto y la otra presuntamente utilizada para la comisión del hecho.

Advertencia a la ciudadanía

El comisario Bavera instó a la ciudadanía a estar alerta ante este tipo de maniobras delictivas. Indicó que, por lo general, los deliveries circulan solos y portan mochilas identificables, mientras que en este caso los sospechosos actuaban en pareja y solo uno llevaba la caja de reparto.

Los aprehendidos y las evidencias fueron trasladados y puestos a disposición de la Comisaría 10ª Metropolitana para el procedimiento de rigor.