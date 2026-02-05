Imputan y piden arresto domiciliario para detenidos por hurto en Carapeguá

Los detenidos fueron identificados como Luis Alberto Irala Fleitas, paraguayo, soltero, de 23 años, domiciliado en el asentamiento Nueva Esperanza del barrio San Francisco, con antecedentes por coacción sexual y violación, año 2023; y Elvio Ramón Florentín Duarte, paraguayo, soltero, de 52 años, con C.I. N° 2.040.713, domiciliado en el barrio San Blas de esta ciudad.

El agente fiscal de la Unidad Penal N° 1, Alcides Espínola, imputó a los dos detenidos por efectivos de la Comisaría 5ª de Carapeguá, en el marco de una investigación por el supuesto hurto de compresores de aire acondicionado pertenecientes a la Facultad de UNVES, ubicada en el barrio San Vicente de este distrito.

Al respecto, la asistente fiscal Sonia Fleitas manifestó que el fiscal Espínola solicitó como medida cautelar el arresto domiciliario para ambos procesados, quedando la resolución del pedido a criterio del juez penal de garantías Hilario Bustos. Indicó además que los imputados se abstuvieron de prestar declaración indagatoria y que ambos fueron imputados por el supuesto hecho punible de hurto.

Trabajo de inteligencia permitió capturas

Por su parte, el jefe de la Comisaría 5ª de Carapeguá comisario Óscar Sequeira, explicó que la detención de los involucrados se produjo luego de que la Policía fuera alertada por una persona sobre el hurto de un compresor de aire acondicionado de la UNVES días atrás, señalando además que los sospechosos tenían planificado sustraer un segundo equipo.

Ante esta información, se inició un seguimiento al caso y, en horas de la madrugada del martes, los ahora detenidos retornaron al lugar y se llevaron el segundo compresor. Tras el seguimiento, uno de los implicados fue detenido en la vía pública del barrio San Francisco y el otro en el barrio San José.

Durante el procedimiento, los intervinientes incautaron un automóvil marca Nissan, modelo Bluebird Sylphy, año 2002, color azul, con chapa N° BFN 767, en cuyo interior se encontraba uno de los compresores de aire acondicionado. Además de un aparato celular marca Redmi, modelo 14C.

Vecinos del barrio San Vicente esperan que los detenidos por el hurto sean remitidos a la cárcel y no sean beneficiados con arresto domiciliario, ya que temen que, de otorgarse medidas alternativas, los mismos continúen delinquiendo en el barrio, generando zozobra entre las familias del sector.