Prisión para dueño de cantera de Vallemí imputado por asalto en Coronel Bogado

El primer imputado por el asalto a la agroexportadora Algisa es José Antonio Insfrán Silguero, de 68 años, dueño de la cantera Candelaria de la localidad de Vallemí, distrito de San Lázaro, departamento de Concepción.

Aunque los fiscales Rodolfo Hiram Colmán Alvarenga, de la Unidad Penal de Coronel Bogado, y Andrés Eduardo Arriola Ramírez, de la Unidad de Crimen Organizado de Asunción, presentaron imputación contra Insfrán Silguero por detentación ilegal, de la nueva Ley de Armas, y comercialización de objetos peligros, del Código Penal. Los representantes del Ministerio Público requirieron la aplicación de arresto domiciliario del procesados, debido a que este supuestamente colaboró en la investigación.

Sin embargo, el magistrado Legal finalmente ordenó el encarcelamiento del Insfrán Silguero debido a la gravedad de los hechos que se le imputaron, más todavía teniendo en cuenta el daño que fue causado con los explosivos que salieron de su propiedad.

El dueño de la cantera fue detenido el martes de tarde en su establecimiento de Vallemí. Una de sus hijas también fue arrestada, pero luego liberada.

Según registros de la Dirección General de Material Bélicos (Digemabel), de esa cantera Candelaria salieron los explosivos que se usaron en el asalto a la agroexportadora Algisa de la ciudad de Coronel Bogado, en el departamento de Itapúa.

El asalto en Coronel Bogado

El atraco se produjo en la madrugada del martes, cuando ocho hombres fuertemente armados tomaron la planta industrial y volaron con dos bombas el edificio administrativo.

Según los directivos de la firma, en el lugar no había dinero. El perjuicio para los empresarios es cuantioso, ya que prácticamente tendrán que reconstruir el edificio.

El director de Investigación de Hechos Punibles de la Policía, comisario general inspector Javier Orlando Flores Gamarra, dijo que como hipótesis manejan la posibilidad de que ese golpe haya sido en realidad una especie de distracción o de práctica de los asaltantes para otro atraco de mayor envergadura.

Según una pericia balística, banda que atacó en la empresa Algisa en Coronel Bogado es la misma que el último fue el 31 de enero pasado protagonizó un enfrentamiento contra la Policía, en Fram, y la que el 30 de octubre de 2025 asaltó con bombas el banco Itaú de Katueté.

El mismo grupo actuó el 22 de octubre de 2025 en el asalto contra un móvil de la casa de cambios MD Cambios en Tavapy y el 10 de setiembre de 2025 emboscó un convoy de camiones de empresas transportadoras de encomiendas.

Las huellas balísticas conectan a esta gavilla también con el intento de asalto del 22 de julio de 2021 contra un móvil transportador de caudales de la empresa Mbarete Porã, en Guajaybí, y con el secuestró a dos policías y detonación de cuatro bombas para robar el dinero que había en la financiera El Comercio, el 10 de mayo de 2015 en General Aquino.