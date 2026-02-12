Alerta en Itapúa: temen que ataque en Coronel Bogado haya sido distracción para otro golpe

El director de Investigación de Hechos Punibles señaló que inicialmente creían que el ataque a la empresa Algisa, en Coronel Bogado, podría haber sido un error, o una mala información recibida, pues no se alzaron con mucho dinero en efectivo. No obstante, adelantó que no descartan otras hipótesis importantes.

“También surgió la información de que lo que ellos estaban buscando era un elemento distractor, de los elementos de seguridad de esta zona, para que se concentre en esa parte del país y poder debilitar otro objetivo que posiblemente tenían”, afirmó el comisario Javier Flores.

Ante la consulta de si el asalto en Coronel Bogado pudo haber sido una distracción para un golpe mayor, el jefe policial recalcó: “Es una de las posibilidades que tenemos en cuenta”.

Flores explicó que debido a esa hipótesis la Policía ya coordinó acciones preventivas en todo el departametno y ciudades aledañas. “Eso fue coordinado con las autoridades preventivas de esta zona y se han reforzado también algunas entidades financieras y se sigue trabajando con otros departamentos técnicos a los efectos de verificar esta información”, señaló.

Agregó que no descartan que el objetivo real sea de mayor impacto. Es un grupo que tiene ya bastantes hechos delictivos, en los que financieramente o económicamente ellos se han fortalecido. No escatiman en esfuerzos en invertir nuevamente de modo a lucrar el interés de estas organizaciones”, sostuvo.

Itapúa bajo alerta y con refuerzo

El director de Investigación de Hechos Punibles insistió en que se incrementó la presencia policial en puntos considerados sensibles. “Hemos reforzado la presencia del personal preventivo en esos puntos indicados en donde creemos podrían tratarse de objetivos de estas organizaciones. De hecho que apenas de haber reforzado se está llegando a un contingente más importante desde la capital”, indicó.

Además, remarcó que la institución se mantiene en vigilancia permanente y explicó que el departamento de Itapúa, por su extensión geográfica, representa un desafío operativo.

“El departamento de Itapúa, extensamente, geográficamente hablando, y teniendo en cuenta el tiempo de llegada de un punto a otro es considerable. Por eso es que nosotros no descartamos la posibilidad de que ellos hayan querido tener ese alto distractivo para los organismos de seguridad”, consideró.

Vínculos con organización criminal

El comisario confirmó que el grupo que habría actuado en Coronel Bogado guarda relación con otros hechos similares en el país. Mencionó antecedentes en Katueté, San Pedro, Alto Paraná e incluso un caso registrado en 2015 en General Aquino.

Indicó que algunos integrantes fueron detenidos o abatidos en otros procedimientos, pero que estas estructuras tienden a reorganizarse.

“Ellos se reagrupan y por lo general estas armas utilizadas, ellos tienen a alguien que se dedica exclusivamente al transporte, a la tenencia de los mismos y son utilizadas solamente cuando tienen ya un objetivo específico”.

Conexión con organizaciones criminales de Brasil

Sobre la posible presencia de miembros vinculados a facciones brasileñas, Flores expresó que sospechan que estarían vinculados a una banda. Evitó confirmar con precisión a qué grupo pertenecerían, pero señaló que “por lo general la mayoría son integrantes del Primer Comando da Capital proveniente de San Pablo”.

Finalmente, el jefe policial aseguró que ya se preparan nuevos operativos en torno a la investigación de este mega asalto en Itapúa. “A corto plazo vamos a tener resultados a los efectos de quitar en circulación a esas personas que tengan vínculos de alguna forma, van a ser puestos a disposición de la justicia”, declaró.

