Banda que asaltó agroexportadora en Coronel Bogado es la misma que destruyó un banco en Katueté

El asalto a la empresa agroexportadora Alberto Giles SA (Algisa) se produjo en la madrugada del martes 10 de febrero en la ciudad de Coronel Bogado, departamento de Itapúa.

El golpe fue perpetrado por al menos ocho hombres fuertemente armados que usaron dos potentes bombas en el edificio administrativo de la planta industrial y que, sin embargo, no robaron nada porque en el lugar no había dinero, según los directivos de la empresa afectada.

Las vainas o casquillos que se recuperaron en la escena fueron analizados por la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional y el resultado revela que en dicho golpe se dispararon ocho armas distintas, consistentes en dos pistolas calibre 9 milímetros, dos fusiles calibre 7.62 y cuatro fusiles calibre 5.56.

Antecedentes de armas utilizadas en asalto en Coronel Bogado

A su vez, esas armas que se dispararon en el atraco en Coronel Bogado ya se habían usado en otros seis golpes similares.

El último fue el 31 de enero pasado en el municipio de Fram, departamento de Itapúa, donde estos mismos delincuentes se enfrentaron contra policías locales y de hecho hirieron a uno de los agentes que los persiguieron al sorprenderlos en posesión de un auto robado.

Otro fue el 30 de octubre de 2025 en la ciudad de Katueté, departamento de Canindeyú, donde dinamitaron la sucursal del banco Itaú con intenciones de robar los 920.000 dólares que había en la bóveda, pero con las explosiones que provocaron destruyeron el edificio y casi todos los billetes almacenados.

Las mismas armas se usaron el 22 de octubre de 2025 en el distrito de Tavapy, departamento de Alto Paraná, donde fue emboscada una camioneta de la casa de cambios MD Cambios de Santa Rita que se estaba desplazando hacia Ciudad del Este con un caudal que fue robado por los maleantes.

Cabe recordar que científicamente también ya se había corroborado que esta banda disparó los mismos fusiles y las mismas pistolas el 10 de setiembre de 2025 en la ciudad de Caaguazú, departamento de Caaguazú, donde fue atacado un convoy de camiones de empresas transportadoras de encomiendas.

Asimismo, las huellas balísticas conectan a esta gavilla con el intento de asalto del 22 de julio de 2021 en la zona de Guajaybí, departamento de San Pedro, donde la Policía evitó el robo de un camión transportador de caudales de la empresa MbaretePorã que salió de Pedro Juan Caballero.

El 10 de mayo de 2015, en el municipio de General Aquino, departamento de San Pedro, la entonces conocida como megabanda de asaltantes se apoderó de la ciudad, secuestró a dos policías y detonó cuatro bombas en robar el dinero que había en la financiera El Comercio.