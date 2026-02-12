Asalto en Coronel Bogado: Propietario de cantera declara que los cables detonadores fueron hurtados

Los propietarios de la Cantera “Cerro Tigre”, del distrito de Vallemí (Concepción), realizaron su declaración indagatoria en el marco de la causa del robo y detonación de las oficinas de la empresa agroindustrial Algisa, en Coronel Bogado.

Los mismos fueron detenidos este miércoles en un operativo encabezado por la Dirección General de Materiales Bélicas (Digemabel) y la Policía Nacional.

Fueron detenidos y trasladados hasta Itapúa José Antonio Insfrán Silguero (68) y Eugenia María José Insfrán Dávalos (32). Llegaron en la madrugada y se presentaron en la sede del Ministerio Público en Coronel Bogado esta mañana a las 8:30.

El agente fiscal de la Unidad Penal N°2, Rodolfo Colmán, estuvo a cargo del procedimiento. Según detalló, los investigados tienen una responsabilidad estipulada y reglamentada en el manejo de material bélico, reglamentado por Digemabel.

Alegan hurto

Según precisó el fiscal a la prensa, los investigados habrían referido que el material explosivo había sido hurtado de su cantera. Indicó que tenían preparada la detonación, pero que suspendieron el trabajo por inclemencias del tiempo.

Colmán afirmó que el propietario indicó que al retorno no encontraron los cables detonadores, entre 50 y 70 metros. El hurto habría sido denunciado en la comisaría local, según esta versión.

Por su parte, el fiscal explicó que investigarán los nombres que dio el detenido, como posibles autores del hurto.

Posteriormente, investigarán los alcances de la responsabilidad de los mismos, debido a que debían informar de este hecho a la Digemabel. También corroborarán si existen registros de la supuesta denuncia.

El atraco investigado

La empresa agroindustrial denominada Algisa, ubicada en el kilómetro 321 de la ruta PY01 en el distrito de Coronel Bogado, fue atracada por un grupo comando de ocho personas, quienes llegaron a bordo de dos automóviles, munidos con armas largas. Redujeron a dos guardias de seguridad y realizaron disparos intimidatorios al ingresar al sitio. El hecho ocurrió cerca de la 1:00 de la madrugada de este martes 10 de febrero.

Posteriormente, colocaron cargas explosivas en las oficinas administrativas, con el aparente fin de robar dos cajas fuertes. Explosionaron parte de la empresa para luego darse a la fuga sin llevarse nada, según el reporte oficial.

Los intervinientes, tras un rastrillaje, hallaron abandonados dos vehículos que fueron los utilizados en el atraco. En su interior hallaron más cargas explosivas, de tipo dinamita en gel y explosivo plástico C4.

Los rodados estaban en un camino vecinal, ambos de la marca Toyota. Uno es modelo Premio, color blanco, chapa Nº AAMH 205, y el otro, modelo Allion, color gris, chapa Nº AATS 109. La patente de este segundo pertenecía a un automóvil Kia, modelo Rio, color gris, con denuncia de chapa extraviada.