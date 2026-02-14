Policiales
14 de febrero de 2026 - 16:43

Detienen a presunto miembro del Clan Rotela por homicidio en Trinidad

Carlos Emilio Figueredo Coronel fue detenido ayer.
Carlos Emilio Figueredo Coronel fue detenido ayer.

La Policía Nacional detuvo en la noche del viernes a un hombre sindicado como integrante del Clan Rotela, quien contaba con orden de captura pendiente por un caso de homicidio doloso registrado en noviembre del año pasado. El caso de sicariato se había registrado en el barrio Trinidad de Asunción.

Por ABC Color

El detenido fue identificado como Carlos Emilio Figueredo Coronel, paraguayo, de 29 años, quien fue localizado alrededor de las 19:30 en el barrio Tablada de Asunción.

Figueredo Coronel contaba con orden de captura pendiente por el homicidio doloso de Miguel Ángel Arias Ramos (36). El mismo fue asesinado el 10 de noviembre a balazos, en el barrio Puerto Botánico de Asunción.

Lea más: Asesinan a un hombre a balazos en Puerto Botánico de Asunción

Además, el hoy detenido posee otros antecedentes por robo agravado de un local de venta de celulares en Luque, registrado en el 2023.

El operativo de detención estuvo a cargo de la Dirección General de Investigación Criminal, a través del Departamento de Investigaciones de Asunción, Oficina Externa N.º 1 Costanera, tras tareas investigativas que permitieron ubicar al sospechoso.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tras su detención, el sospechoso fue trasladado hasta el Departamento de Investigaciones de Asunción, donde quedó en libre comunicación y a disposición del Ministerio Público.

Lea más: Aprehenden a presuntos asaltantes y recuperan celulares

Fuentes investigativas señalaron que el detenido estaría vinculado al Clan Rotela, organización criminal dedicada principalmente al narcotráfico y otros hechos delictivos, con fuerte presencia en el área metropolitana.