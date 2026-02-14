Detienen a presunto miembro del Clan Rotela por homicidio en Trinidad

El detenido fue identificado como Carlos Emilio Figueredo Coronel, paraguayo, de 29 años, quien fue localizado alrededor de las 19:30 en el barrio Tablada de Asunción.

Figueredo Coronel contaba con orden de captura pendiente por el homicidio doloso de Miguel Ángel Arias Ramos (36). El mismo fue asesinado el 10 de noviembre a balazos, en el barrio Puerto Botánico de Asunción.

Además, el hoy detenido posee otros antecedentes por robo agravado de un local de venta de celulares en Luque, registrado en el 2023.

El operativo de detención estuvo a cargo de la Dirección General de Investigación Criminal, a través del Departamento de Investigaciones de Asunción, Oficina Externa N.º 1 Costanera, tras tareas investigativas que permitieron ubicar al sospechoso.

Tras su detención, el sospechoso fue trasladado hasta el Departamento de Investigaciones de Asunción, donde quedó en libre comunicación y a disposición del Ministerio Público.

Fuentes investigativas señalaron que el detenido estaría vinculado al Clan Rotela, organización criminal dedicada principalmente al narcotráfico y otros hechos delictivos, con fuerte presencia en el área metropolitana.